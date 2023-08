Polské Allegro chce být jedničkou na českém trhu. Mall i CZC zatím zachová

„Spuštění kampaně naznačuje, že se Allegro cítí připravené na ostrý rozjezd a vychytalo počáteční problémy v zákaznické zkušenosti. Dostupné statistiky návštěvnosti ukazují, že jeho odstup za českou jedničkou Alzou je velmi výrazný, ale v kvalitě návštěvnosti již překonává i sesterský Mall,“ popisuje David Antoš z Boston Consulting Group (BCG).

Skupina Allegro, která loni koupila českou Mall Group, svůj marketplace spustila již v květnu letošního roku, ovšem aktivně o sobě dává vědět až nyní. Přesto od spuštění nakoupilo na webu již 300 tisíc zákazníků a evidují 25 milionů návštěv.

„Zatím jsme aktivně marketplace nepropagovali a doposud jsme měli jen PPC reklamu. Zákazník se na online tržiště mohl dostat přímým odkazem, ale nejčastěji to bylo přes Mall či CZC. To nám ukazuje, jak hodnotná tato akvizice byla,“ říká Roy Perticucci, CEO společnosti Allegro.

Allegro tak nyní staví hlavně na zkušenostech a odborných znalostech Mall i CZC a posouvá tak nabídku na další úroveň, ti jsou nyní klíčovými prodejci. Zánik e-shopů Mall.cz a CZC.cz se tedy zatím neplánuje. Případný přesun pozornosti pouze k online tržišti Allegro.cz bude záležet hlavně na preferencích zákazníků.

Allegro chce být jedničkou na trhu. Zánik e-shopů Mall a CZC neplánuje

„Budeme fungovat jak v rámci těchto dvou značek i mimo ně. V zásadě však budeme dělat to, co si budou přát zákazníci. My jsme teď investovali značné finanční prostředky za akvizici Mall.cz a CZC a pěkně nám to zapadá do naší strategie. A až čas ukáže, co se vyplatí víc, kde budou návštěvnost stránek a nákupy preferovanější. Zatím nemůže nic predikovat. Ale určitě Mall.cz a CZC budou ještě nějakou dobu existovat,“ uvedl Perticucci.

Podle Antoše z BCG Allegro na český trh vstupuje nejen jako „větší větší Mall“, ale především se širokou nabídkou svých polských partnerů. „Podobně jako Kaufland spuštění českého tržiště zatím staví hlavně na přeshraničním prodeji z Německa,“ popisuje Antoš.

Nízké ceny mají přesvědčit

Již nyní má tržiště 130 milionů nabídek od více než 20 tisíc obchodníků. „Češi jsou navíc velmi senzitivní na cenu a vyvarují se nákupů na neověřených či rizikových webech,“ říká Perticucci a domnívá se, že ohledně cenotvorby to mají nastavené velmi dobře.

„Pokud chce Allegro uspět, bude útočit kromě šíře nabídky hlavně cenou,“ tvrdí David Antoš z Boston Consulting Group. „A pokud se tak stane a pokud budou současné tuzemské e-shopy nuceny na tuto situaci reagovat, může to znamenat velký tlak na jejich marže a pro některé i ohrožení ziskovosti,“ dodává.

Vstup Allegra na scénu české e-commerce přichází v době, kdy celý segment neroste tak rychle jako během pandemie. „Víme, že zákazníci se po covidu vrátili do kamenných obchodů, ale online nakupování neupadá, i když se trend určitě zpomalil. Asi to bude všechno trochu pomalejší, nebude to tak turbulentní jako během pandemie,“ připouští šéf Allegra.

Podíl onlinových tržišť na celosvětovém elektronickém obchodu v posledních letech trvale roste. Zatímco v roce 2010 činil 23 procent, o dekádu později to už byla čistá polovina. Z velkých světových hráčů v tuzemsku působí jen čínský AliExpress. Spekuluje se o příchodu amerického Amazonu. Otevřená tržiště nicméně začali v posledních letech budovat také tuzemští hráči Alza.cz nebo Heureka.cz, v květnu pak začal Kaufland.cz.

Pro skupinu Allegro je vstup do Česka první zahraniční zkušenost, a pokud se vše podaří, plánuje expandovat i na další trhy. „Máme dlouhodobé plány a rádi bychom se stali nejpopulárnějším tržištěm v Evropě. Navíc díky Mall či CZC se postupem času můžeme dostat i do dalších pěti zemí, jež tyto dvě značky obsluhují,“ říká Roy Perticucci.