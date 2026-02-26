Polské úřady prohledávají kanceláře Allegra. Mají podezření na nekalé praktiky

Polské úřady prohledávají sídlo internetového prodejce Allegro v Poznani a jeho kanceláře ve Varšavě. Firmu podezírají z porušení antimonopolních zákonů. Allegro má zastoupení i v České republice.
ilustrační snímek

Polský antimonopolní úřad UOKiK se domnívá, že společnost Allegro upřednostňovala své vlastní logistické služby před službami konkurence. Tím by podnik podle úřadu porušil pravidla hospodářské soutěže.

„Podezření z porušení pravidel hospodářské soutěže byla natolik závažná, že jsme se obrátili na soud a získali povolení k prohlídce,“ uvedl šéf UOKiK Tomasz Chróstny.

V prohlášení zaslaném agentuře Reuters e-mailem potvrdil mluvčí společnosti Allegro Marcin Gruszka, že kontroly proběhly, a označil je za standardní součást postupů regulačního úřadu.

„Od samého začátku jsme s úřadem plně spolupracovali a na jeho žádost poskytli všechny požadované dokumenty a informace. Zajišťujeme plnou transparentnost a další spolupráci,“ uvedl Gruszka.

„Jsme přesvědčeni, že naše kroky jsou plně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami spravedlivé hospodářské soutěže,“ dodal.

Allegro provozuje online tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, na kterých působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. V květnu 2023 firma zprovoznila on-line tržiště Allegro.cz a v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.

