Balíkovna bude mít víc výdejních míst, Česká pošta pro ně využije Alzaboxy

Pošta to oznámila v tiskové zprávě. Jakou částku za využití boxů platí, pošta s odkazem na obchodní tajemství neuvedla. Sdělila jen, že platí pouze za uložené balíky podané přes Balíkovnu.

„Zapojení AlzaBoxů do sítě výdejních míst Balíkovny je dalším logickým krokem, jak co nejefektivněji reagovat na potřeby klientů. Naší dlouhodobou snahou je, aby si zákazníci své zásilky mohli vyzvednout pokud možno cestou z práce, co nejblíže svému bydlišti, nebo třeba i na dovolené,“ uvedla ředitelka Balíkovny Lenka Kristová.

Alza podle místopředsedy představenstva Jakuba Krejčíře buduje svou síť AlzaBoxů jako otevřenou platformu pro všechny. „Napojení tak významného partnera, jakým je Balíkovna České pošty, je pro nás dalším podstatným krokem k tomu, aby se naše chytré výdejní schránky staly skutečně univerzálním místem pro odběr zboží z jakéhokoliv e-shopu,“ dodal.

Alzaboxy nově využívá také například balíkový dopravce GLS, který tak zvýšil počet svých výdejních míst na 2500. Reagoval tak na rostoucí oblibu tohoto způsobu doručení, kdy v roce 2016 balíkomaty aktivně využívala tři procenta lidí a v současnosti je to pětina. GLS očekává, že počet jeho výdejních míst v letošním roce překročí hranici 3000.