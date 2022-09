Otcovská dovolená jako benefit. Může trvat až osm týdnů

Během šesti let se stal Oldřich Jambor trojnásobným otcem. Ve většině firem by doma buď nezůstal vůbec, nebo pouze na týden, letos nově na týdny dva. Pracuje však v Amazonu, kde berou otcovskou dovolenou trochu jinak – s novým přírůstkem do rodiny mohou čerství tatínci zůstat doma šest týdnů nad rámec zákona. Když se k tomu přičtou aktuálně uzákoněné dva týdny pracovního volna, je to až osm týdnů, po něž se mohou muži věnovat své rodině a pomoci s péčí o miminko.

„Děti jsou naše budoucnost, jsem rád, že jsem se mohl vždy, tedy celkem třikrát, věnovat své ženě a čerstvě narozeným dětem,“ říká bezpečnostní manažer Amazonu Oldřich Jambor. Během šesti týdnů dovolené mu přitom chodilo sto procent platu. Navíc měl plnou podporu svých kolegů. „To oni mě dokola povzbuzovali, ať benefit pokaždé využiji,“ uvádí Oldřich.

Benefit je mezi zaměstnanci Amazonu vřele přijímán a zdejší tatínci ho hojně využívají. Nedávno jej využil i generální manažer společnosti Amazon Michal Šmíd. „Čas velmi rychle utíká a pracovní nasazení mi neumožňuje trávit s dětmi tolik času, kolik bych chtěl,“ říká Michal Šmíd. „Proto jsem se rozhodl benefit využít a pomoci partnerce, protože se jedná již o naše třetí dítě. Odjeli jsme na chatu uprostřed lesů, kde byl úžasný klid, a užili si společný čas,“ doplňuje Šmíd.

Rodinnou dovolenou si dopřál i Jiří Konečný, který v Amazonu pracuje jako manažer oddělení vychystávání zboží. „Z benefitů, které Amazon má, je otcovská dovolená ten nejlepší. Rodině jsem se věnoval naplno. Nechodily mi žádné maily, nikdo mi nevolal. Nebylo kam spěchat,“ říká Jiří Konečný. „Neznám ve svém okolí mnoho zaměstnavatelů, kteří by dali zaměstnanci šest týdnů placené rodičovské dovolené navíc,“ dodává.

Opora pro matku po porodu

Benefit je v Amazonu dostupný všem rodičům v prvním roce po narození či osvojení dítěte: „Záleží nám na tom, aby mohli rodiče s novorozencem strávit co nejvíce času. Zároveň jsme si vědomi toho, že péče o malé dítě vyžaduje energii i čas navíc,“ vysvětluje Zuzana Zajacová, HR manažerka společnosti Amazon. Na příspěvek má přitom nárok i druhý rodič, případně ho mohou čerpat oba současně, pokud jsou zaměstnanci firmy.

Díky zapojení otců do chodu rodiny v prvních týdnech či měsících po narození dítěte se rodinné vazby utužují. „Zatímco partner může novorozence chovat, přebalovat nebo uspávat, partnerka má prostor pro sebe, ať už je to odpočinek, teplé jídlo, nebo relaxační sprcha. Zejména v období šestinedělí, které jsou pro matky fyzicky i psychicky nejnáročnější, ale i později, představují tatínkové důležitou pomoc a oporu,“ říká dětská a rodinná psycholožka Eva Šimotová. Otcovská dovolená má své opodstatnění i v rodinách, kde už děti jsou. „Pokud se nejedná o prvního potomka, může se matka díky této pomoci věnovat starším dětem, které mohou strádat nedostatkem její pozornosti. Otec ji nemusí suplovat, důležité je být jí oporou,“ vysvětluje psycholožka.