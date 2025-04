Nápad v Amazonu ukazovat cla na cenách rozlítil Trumpa. Nepřátelský akt, reagoval

Amazon měl údajně začít u produktu zobrazovat, jak velká část nákladů pochází z cel, přímo vedle celkové uvedené ceny. O údajných plánech Amazonu psal server Punchbowl News s odvoláním na anonymní zdroj obeznámený s touto záležitostí.

Bílý dům se do společnosti opřel. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že o údajném plánu Amazonu hovořila s prezidentem Trumpem, který takový postup označil za „nepřátelský a politický akt ze strany Amazonu“. „Proč to Amazon neudělal, když administrativa (předchozího prezidenta Joea) Bidena zvýšila inflaci na nejvyšší úroveň za 40 let?“ pokračovala Leavittová při setkání s novináři v Bílém domě.

Mluvčí pokračovala protiútokem na společnost s tím, že je neamerická. „Amazon se spojil s čínskou propagandistickou odnoží,“ uzavřela Levittová. Tato obvinění odkazovala na zprávu agentury Reuters z roku 2021 o údajné dřívější spolupráci Amazonu s čínskou propagandou.

Amazon však zprávy o plánu zveřejňovat dopad cel na ceny popírá. Podle prohlášení mluvčího Amazonu Tima Doyla pro agenturu AP se reakce Trumpovy administrativy zdála být založena na nesprávné interpretaci interních plánů, které společnost zvažovala, nikoli na konečném rozhodnutí.

Doyl však potvrdil, že služba Amazon Haul – nedávno spuštěná, nízkonákladová prodejna pro produkty pod 20 dolarů – skutečně zvažovala uvádět dovozní poplatky u některých produktů. Nicméně tento návrh nikdy neschválil a ani k němu nedojde.

„Měl jsem dobrý telefonát s Bezosem,“ uzavřel Trump záležitost.

Trump po svém lednovém návratu do prezidentské funkce uvaluje různá cla na obchodní partnery Spojených států. Zdůvodňuje to mimo jiné snahou snížit americký obchodní deficit a přimět firmy k návratu výroby do USA.

Jedním z důsledků Trumpovy celní politiky je ostrá obchodní válka s Pekingem. Trumpova administrativa na dovoz z Číny uvalila cla ve výši 145 procent. Cla na dovoz z USA do Číny pak v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla na 125 procent.

Ekonomové varují, že cla hrozí zvýšením cen pro spotřebitele i podniky u řady zboží. Společnosti v posledních měsících také kvůli strmým dovozním daním varovali před slabšími a nejistými vyhlídkami, což dostává Trumpovu administrativu pod tlak. Někteří velcí hráči, včetně konkurentů Amazonu jako Temu a Shein, ceny již zvýšili.