Kdo je nový šéf Amazonu? Andy Jassy vybudoval veleúspěšnou cloudovou divizi, teď má splnit Bezosův slib

PRAHA Jeff Bezos o víkendu předal po 27 letech křeslo ředitele internetového gigantu svému nástupci. Nový šéf Amazonu Andy Jassy je ve firmě čtvrt století a mimo jiné v ní vybudoval úspěšnou cloudovou divizi.

Vedení americké internetové společnosti Amazon se v pondělí ujal Andy Jassy. V křesle ředitele střídá zakladatele společnosti Jeffa Bezose. Ten se rozhodl funkci o víkendu opustit a zůstat jen výkonným předsedou její správní rady.



Do internetového molochu jménem Amazon nastoupil Andy Jassy pouhé tři roky poté, co Jeff Bezos založil 5. července 1994 tehdejší online knihkupectví ze svého domova na předměstí Seattlu. Výměna na nejvyšším postu přitom přišla v den, kdy firma oslavila 27 let od svého vzniku.

Tržní hodnota společnosti se za bezmála tři dekády postupně vyšplhala na aktuálních zhruba 1,7 bilionu dolarů, asi 36,8 bilionu korun. Amazon se tak stal jednou z nejsilnějších společností na světě. A nynější nástupce Andy Jassy se na úspěchu internetového gigantu bezesporu podílel.

Jassy má plnit Bezosovy sliby

Od roku 2003 vedl cloudovou divizi dnes známou jako Amazon Web Services. Právě z této větve se pod Jassyho vedením vyklubalo veleúspěšné oddělení, které na tržbách ve výši 45 miliard dolarů tvoří více než polovinu provozního zisku celého Amazonu. Tuto službu vypracoval v obra, jenž ovládá přibližně třetinu cloudového trhu na světě.

Na Jassym nyní bude, aby pokračoval v nových aktivitách Amazonu, včetně snahy o vysokou automatizaci skladů. Bude ale také muset vyřešit, jak bude Amazon reagovat na vyšetřování, které s firmou zahájily regulační orgány po celém světě. Ty zkoumají, zda velké americké technologické firmy nemají až příliš velký vliv. Bude mít i za úkol dotáhnout nedávný Bezosův slib, že se firma bude lépe starat o své zaměstnance. Bezos dal tento slib po roce nepokojů ve skladech, ale také v centrále v Seattlu.

„Mít velmi dobrý plán nástupnictví je pro dlouhověkost společnosti absolutně zásadní,“ uvedla pro server NBC News Barbara Kahnová, profesorka marketingu na Pensylvánské univerzitě.

Kvalitní plán nástupnictví Bezos rozhodně měl, protože schopnosti samotného Jassyho neunikly ani konkurenci. Podle serveru Business Insider generální ředitel Microsoftu Steve Ballmer v minulosti uvažoval o Jassym jako o svém nástupci, než si nakonec vybral Satyu Nadellu. Spekulovalo se o něm také jako o nástupci Travise Kalanicka ve vedení alternativní taxislužby Uber.

Jassy je od roku 1997 ženatý, s manželkou Elanou mají dvě děti. Často se otevřeně vyjadřuje k otázkám sociální spravedlnosti, odsoudil například policejní vraždy Afroameričanů a nedávno se stal sponzorem sítě černošských zaměstnanců Amazonu. Na Twitteru se také veřejně vyjadřoval k imigraci, diskriminaci lidí s menšinovou sexuální orientací a dostupnému bydlení. Většinou se však vyhýbá komentářům k politice.

Bezos: od knih do vesmíru

Sedmapadesátiletý Bezos založil Amazon v roce 1994 a postupem času z něj vytvořil největší internetový obchod na světě. Bezos je podle posledního žebříčku časopisu Forbes s majetkem 177 miliard dolarů, v přepočtu asi 3,8 bilionu korun, nejbohatším člověkem na světě. Chce se i nadále podílet na nových projektech Amazonu, hodlá se však více věnovat i svým dalším firmám.

Firma byla původně online knihkupectvím. Dokonce se ani nejmenovala Amazon, ale Cadabra. Nový název, odvozený od řeky Amazonky, nahradil Cadabru, protože jeho prvním písmenem bylo A – podle Bezose výhodnější ze strategických i marketingových důvodů.



Z online knihkupectví je dnes nadnárodní technologický gigant a obchodní řetězec zaměstnávající na 1,3 milionu lidí a obsluhující stovky milionů zákazníků.

U toho všeho s ním byla bok po boku už od samého začátku jeho žena, spisovatelka MacKenzie Bezosová. Své manželství ale Bezosovi ukončili loni v červenci a bývalá manželka v rozvodovém vypořádání získala čtvrtinu akcií Amazonu.

Jeffa Bezose teď ale čeká poněkud příjemnější událost v podobě splněného snu. Už 20. července by měl letět do vesmíru, o čemž údajně sní celý život. Odstartovat má na palubě rakety postavené jeho společností Blue Origin. Let s lidskou posádkou potrvá asi půl hodiny. Půjde o takzvanou suborbitální misi, při níž se loď dostane na okraj vesmíru. Tam si budou moci pasažéři chvíli užívat výhled a stav beztíže, než se vrátí zpět na Zemi.