Amazon v Belgii investuje jednu miliardu eur do roku 2027. Google pětkrát tolik

Amazon chce rozvíjet infrastrukturu a posilovat partnerství s belgickou poštou Bpost a místními malými a středními podniky, napsal deník. Cílem společnosti je zlepšit dodavatelské řetězce v Belgii, aby mohla nabídnout doručení zboží v den objednávky.
Amazon podle L’Echo zaměstnává v Belgii 400 lidí a za posledních deset let v zemi investoval přibližně 800 milionů eur. Celosvětově společnost Amazon, která podniká i v České republice, zaměstnává více než 1,5 milionu lidí. Většina jich pracuje ve Spojených státech.
Google reaguje na rostoucí poptávku po cloudových službách, kterou pohání rychlý rozvoj umělé inteligence. Pro pracoviště v Saint-Ghislain v departementu Hainaut nově hledá IT specialisty, inženýry a bezpečnostní pracovníky.
Firma do centra v Saint-Ghislain investovala už přes 11 miliard eur. Aktuálně tam zaměstnává zhruba 600 lidí.