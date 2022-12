Amazon slibuje nápravu ve využívání dat obchodníků, gigant unikne obří pokutě

Amazon urovnal dva spory, které s EU vedl. První z nich se týkal toho, jak firma využívá data obchodníků na svých platformách. Komise byla přesvědčena, že firma je využívá v rozporu s unijními pravidly, čímž získává nespravedlivou konkurenční výhodu upřednostňováním své vlastní služby.

„Komise shledala, že nejnovější závazky Amazonu zajistí, že Amazon nebude využívat data obchodníků na své platformě ke svým vlastním obchodním aktivitám a že bude umožňovat přístup ke službám Buy Box a Prime bez diskriminace,“ uvedla komise.

Amazon tedy čelil obvinění, že svou velikost, obchodní sílu a rozsah nashromážděných dat využívá k tomu, aby si zajistil nespravedlivou výhodu nad ostatními obchodníky, kteří své zboží a služby přes něj nabízejí. Firma teď přistoupila na to, že data prodejců nebude v soutěži využívat pro svůj vlastní maloobchodní byznys ani pro výrobky své privátní značky.

Druhý případ se týkal rovnoprávného zacházení s prodejci, když firma na svém webu řadí jejich nabídky na službu Buy Box. Právě ta generuje Amazonu většinu prodeje. Amazon v tomto případě souhlasil, že zavede druhou volbu Buy Box pro konkurenční produkt, pokud se bude významně lišit v ceně a podmínkách dodání od produktu v prvním boxu.

Společnost se rovněž zavázala, že přestane využívat „neveřejné údaje“ od nezávislých prodejců na své platformě k poskytování informací o svých vlastních produktech, aby mohla těmto obchodníkům konkurovat. Amazon dále souhlasil s tím, že nebude diskriminovat prodejce v rámci své členské služby Prime a nechá členy této služby si svobodně vybrat libovolnou doručovací službu.

Deset procent globálních příjmů

Amazon se přijetím těchto závazků vyhýbá případné právní bitvě s nejvyšším antimonopolním úřadem Evropské unie, která by mohla skončit obrovskými pokutami v hodnotě až deseti procent jejích ročních celosvětových příjmů.

Amazon měl za loňský rok tržby 469,8 miliardy dolarů. To znamená, že maximální pokuta, pokud by se vypočítávala z loňských čísel, by mohla činit až 47 miliard USD (asi 1,1 bilionu korun).

„Jsme rádi, že jsme se zabývali obavami Evropské komise a tyto záležitosti vyřešili,“ uvedl Amazon v připraveném prohlášení. Dohoda se vztahuje pouze na obchodní praktiky společnosti Amazon v Evropě a bude trvat sedm let.

„Dnešní rozhodnutí stanoví pravidla, podle kterých bude muset Amazon v budoucnu hrát, namísto toho, aby tato pravidla určoval pro všechny hráče na své platformě,“ uvedla na tiskovém briefingu v Bruselu komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. „Díky těmto novým pravidlům budou mít konkurenční nezávislí prodejci, dopravci a evropští zákazníci více možností a výběru,“ doplnila.

Dohoda přichází poté, co Amazon v červenci nabídl ústupky, aby vyřešil dvě antimonopolní vyšetřování EU. Podle dohody oznámené v úterý společnost Amazon tyto původní návrhy vylepšila poté, co je komise otestovala a získala zpětnou vazbu od skupin spotřebitelů, knižních vydavatelů a akademiků.

Amazon od roku 2013 působí také v České republice. O dva roky později otevřel distribuční centrum v Dobrovízi, které nyní zaměstnává přes 3000 stálých pracovníků. V korporátních kancelářích v centru Prahy má firma dalších více než 1000 specializovaných pracovní