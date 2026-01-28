Amazon pokračuje v propouštění. Firma zruší 16 000 pracovních míst

Oznámené škrty v počtu zaměstnanců jsou už druhým kolem propouštění za tři měsíce. Agentura Reuters minulý týden informovala, že Amazon plánuje celkem zrušit asi 30 000 firemních pozic.
Podle zpravodajského webu BBC se informace o propouštění dostala k pracovníkům nejprve omylem. Koncept e-mailu sepsaného vysoce postavenou manažerkou společnosti Amazon Web Services (AWS) byl součástí pozvánky do kalendáře, kterou v úterý večer poslal výkonný asistent několika zaměstnancům Amazonu.
Když v důsledku pandemie prudce stoupla poptávka, zvýšili nábor zaměstnanců kromě Amazonu i další technologičtí giganti včetně společností Meta Platforms nebo Microsoftu. I oni ale v poslední době provádějí restrukturalizaci, píše Reuters.
Amazon ve skladech investuje do robotiky, aby urychlil balení a dodávky. Zároveň tak snižuje závislost na lidské práci i náklady.
Společnost příští týden zveřejní čtvrtletní hospodářské výsledky. V logistickém centru Amazonu v Dobrovízi u Prahy je v současnosti kolem 3 500 stálých zaměstnanců, v Kojetíně na Přerovsku, kde fungují speciální robotické jednotky, pracuje přibližně 1 100 lidí.