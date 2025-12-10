Americká centrální banka snížila sazby podle očekávání: o čtvrt procentního bodu

Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo devět z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl Stephen Miran, který byl do září spolupracovníkem prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu. Členové výboru Austan D. Goolsbee a Jeffrey R. Schmid chtěli sazby ponechat beze změny.
Dostupné ukazatele naznačují, že hospodářská aktivita se zvyšuje mírným tempem, uvedli centrální bankéři na závěr dvoudenního zasedání. Přírůstek pracovních míst se letos zpomalil a míra nezaměstnanosti se na podzim zvýšila. Inflace od počátku roku vzrostla a zůstává mírně zvýšená, dodal Fed.
Nejistota ohledně hospodářského výhledu zůstává podle výboru zvýšená a v posledních měsících vzrostla také rizika pro zaměstnanost.
V říjnu centrální banka základní sazbu podle očekávání rovněž snížila o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Centrální banku letos tlačí ke snižování úroků prezident Trump.
Centrální banka však politickému tlaku větší část roku odolávala. Důvodem byly obavy, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace. V poslední době činitele Fedu nicméně čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce.
V úterý zveřejněná data ukázala, že počet volných pracovních míst v USA se v říjnu po prudkém růstu v září mírně zvýšil, což naznačuje ochlazení trhu práce. Ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett, který je považován za hlavního favorita na jmenování příštím předsedou Fedu, v úterý na konferenci šéfů firem pořádané listem The Wall Street Journal řekl, že vidí velký prostor pro další snižování sazeb.