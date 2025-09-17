Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu na 4 až 4,25 procenta

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. O svém rozhodnutí ve středu informovala v tiskové zprávě. Centrální bankéři připomněli, že zpomalil přírůstek pracovních míst a naopak vzrostla míra nezaměstnanosti. Inflaci označili za mírně zvýšenou.

Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo 11 z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl pouze nový člen Stephen Miran, dosavadní spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu.

