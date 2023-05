Česká firma čelí americkým sankcím, měla pomáhat Rusům s elektronikou

Terčem nových amerických sankcí je i společnost Versvet sídlící v Česku, kterou USA označily za součást snahy jisté ruské firmy obcházet obchodní restrikce. Firma měla být podle Washingtonu zapojená do snah ruské společnosti Radioavtomatika dovážet do Ruska elektroniku. Rusko na nové sankce tvrdě zareagovalo a vydalo zákaz vstupu do země 500 Američanům včetně bývalého prezidenta Obamy.