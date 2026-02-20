Americký Nejvyšší soud zasadil Trumpovi tvrdou ránu: zablokoval mu plošná cla

Soud tak zasadil hlavě státu tvrdou ránu v zásadní oblasti její ekonomické politiky. Trump svoje kroky označoval za „boj na život a na smrt“ pro americké hospodářství.
Soudci zrušili Trumpova cla poměrem hlasů šesti proti třem. „Tvůrci zákona dali tuto pravomoc ‚pouze Kongresu‘ – bez ohledu na zjevné důsledky cel pro zahraniční záležitosti,“ napsal předseda Nejvyššího soudu John Roberts.
„A ať už se o jiných pravomocích, které se týkají zahraničních věcí, říká cokoli, neočekávali bychom, že se Kongres vzdá své celní pravomoci vágním jazykem nebo bez pečlivých omezení,“ dodal.
Nejvyšší soud v listopadu vyslechl ústní argumenty Trumpovy administrativy, která obhajovala prezidentovo využívání zákona o mezinárodní ekonomické nouzi (IEEPA). Na jeho základně uvalil Trump cla na většinu zemí světa, a to od 10 procent výše.
Loni v dubnu Trump vyhlásil americký obchodní deficit za „stav národní nouze“ a vládní právníci toto prohlášení citovali jako právní základ pro uplatnění IEEPA, který prezidentovi umožňuje reagovat na „neobvyklé a mimořádné hrozby“ v případě vyhlášení tohoto nouzového stavu.
Nejvyšší soud souhlasil s projednáním případu loni na podzim poté, co nižší soudy, včetně amerického Soudu pro mezinárodní obchod (CIT) a amerického Odvolacího soudu pro federální obvod, odmítly Trumpův pokus využít IEEPA k zavedení dovozních cel.
Zákon zmocňuje prezidenta k „regulaci dovozu“ během vyhlášeného stavu nouze, ale nezmiňuje konkrétně „cla“. A to se stalo Achillovou patou vládní obhajoby.