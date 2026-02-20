Americký Nejvyšší soud zasadil Trumpovi tvrdou ránu: zablokoval mu plošná cla

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když cla zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977. Podle soudu se totiž jmenovaný zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje. Pravomoc zavádět cla má podle ústavy Kongres.

Soud tak zasadil hlavě státu tvrdou ránu v zásadní oblasti její ekonomické politiky. Trump svoje kroky označoval za „boj na život a na smrt“ pro americké hospodářství.

Soudci zrušili Trumpova cla poměrem hlasů šesti proti třem. „Tvůrci zákona dali tuto pravomoc ‚pouze Kongresu‘ – bez ohledu na zjevné důsledky cel pro zahraniční záležitosti,“ napsal předseda Nejvyššího soudu John Roberts.

„A ať už se o jiných pravomocích, které se týkají zahraničních věcí, říká cokoli, neočekávali bychom, že se Kongres vzdá své celní pravomoci vágním jazykem nebo bez pečlivých omezení,“ dodal.

Nejvyšší soud v listopadu vyslechl ústní argumenty Trumpovy administrativy, která obhajovala prezidentovo využívání zákona o mezinárodní ekonomické nouzi (IEEPA). Na jeho základně uvalil Trump cla na většinu zemí světa, a to od 10 procent výše.

Loni v dubnu Trump vyhlásil americký obchodní deficit za „stav národní nouze“ a vládní právníci toto prohlášení citovali jako právní základ pro uplatnění IEEPA, který prezidentovi umožňuje reagovat na „neobvyklé a mimořádné hrozby“ v případě vyhlášení tohoto nouzového stavu.

Nejvyšší soud souhlasil s projednáním případu loni na podzim poté, co nižší soudy, včetně amerického Soudu pro mezinárodní obchod (CIT) a amerického Odvolacího soudu pro federální obvod, odmítly Trumpův pokus využít IEEPA k zavedení dovozních cel.

Zákon zmocňuje prezidenta k „regulaci dovozu“ během vyhlášeného stavu nouze, ale nezmiňuje konkrétně „cla“. A to se stalo Achillovou patou vládní obhajoby.

