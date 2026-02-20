Například Bank of America zvýšila odměnu svému šéfovi Brianu Moynihanovi o 17 procent na 41 milionů dolarů (850 milionů korun), zatímco Citigroup přidala Jane Fraserové 22 procent na 42 milionů dolarů (871 milionů korun), což představenstvo interpretuje jako podporu její restrukturalizační strategie. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Podobný trend je patrný i u dalších hráčů na trhu. JPMorgan Chase, Goldman Sachs a Bank of America navýšily bonusové fondy pro bankéře a obchodníky minimálně o desetinu díky silné aktivitě na kapitálových trzích a oživení fúzí a akvizic. Podle konzultanta Alana Johnsona z poradenské společnosti Johnson Associates banky profitovaly z vysokých zisků při relativně nízkých ztrátách, což se přirozeně promítlo i do odměn vedení.
Nejvyšší balík mezi šéfy bank obdržel za rok 2025 generální ředitel globální investiční bankovní společnost Goldman Sachs David Solomon – 47 milionů dolarů (asi 975 milionů korun), tedy o pětinu více než rok předtím. Přesto zůstává pod historickým rekordem z roku 2007, kdy bývalý šéf Lloyd Blankfein inkasoval 68,5 milionu dolarů (1,4 miliard korun).
Srovnání s obdobím před finanční krizí se nabízí i kvůli tehdejším událostem. Některé banky tehdy vyplácely rekordní odměny krátce před kolapsem trhu s hypotékami. Americká banka Lehman Brothers například vyplatila v roce 2007 Richardu Fuldovi 40 milionů dolarů, ale o rok později zkrachovala a šéf odešel bez odstupného.
Motivací jsou akcie
Od té doby se pravidla výrazně zpřísnila. Reforma Dodd-Frank z roku 2010 omezila riskantní aktivity bank a snížila pravděpodobnost státních záchran.
„Existuje souvislost mezi platem a výkonem. Výkon se zlepšil a pravděpodobně se bude i nadále zlepšovat,“ upozornil analytik Mike Mayo z Wells Fargo. Tyto odměny mají často podobu akcií, což má podle něho sladit zájmy manažerů s akcionáři. Přesto některé balíčky vyvolaly kritiku investorů. Goldman Sachs loni čelila námitkám kvůli retenčním bonusům 80 milionů dolarů (více než 1,6 miliardy korun) pro generálního ředitele Solomona a prezidenta Johna Waldrona. Návrh nakonec ale získal většinovou podporu akcionářů.
Růst mezd managementu přichází v době, kdy banky zároveň řeší náklady spojené s nástupem umělé inteligence a tlak na efektivitu. Vedení institucí proto čelí otázkám, zda rostoucí výdaje, včetně vlastních odměn, odpovídají strategii dlouhodobého růstu. Navzdory dílčím výhradám však akcionáři většinou platové balíčky schvalují, což potvrzuje, že vysoké zisky zatím převažují nad obavami.