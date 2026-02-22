Loňská vlna změn pokračuje i v letošním roce. Jen během ledna a první poloviny února oznámily nové vedení společnosti Walmart, Procter & Gamble či Lululemon Athletica. V jediný den oznámily nové šéfy také Disney, PayPal a HP, zatímco řetězec Kroger pověřil vedením bývalého manažera Walmartu, informoval web The Wall Street Journal.
Podle odborníků jde o experiment s řízením velkých korporací v době rychlého nástupu umělé inteligence, proměn globálního obchodu i geopolitické nejistoty. „Jsme v novém prostředí a někdo, kdo bude opakovat postupy z minulosti, nemusí mít nutně pravdu,“ uvedl James Citrin ze společnosti Spencer Stuart, která se zabývá náborem vedoucích pracovníků. Správní rady jsou ale zároveň stále netrpělivější. Pokud se rychle nedostaví výsledky nebo důvěra investorů, dochází k další změně rychle.
Noví lídři se navíc často dostávají do situací, které dříve nebyly běžnou součástí byznysu. Michael Fiddelke po nástupu do čela společnosti Target řešil krátce před převzetím funkce důsledky imigračních zásahu Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu.
(Ne)plánované změny
Jen v posledním čtvrtletí roku 2025 změnily vedení firmy s celkovou tržní hodnotou přibližně 1,3 bilionu dolarů (asi 27 bilion korun). Mezi ně se řadila například druhá největší americká telekomunikační společnost Verizon Communications anebo firma Yum Brands vlastnící hned několik značek rychlého občerstvení – KFC, Pizza Hut či Tako Bell.
Na začátku roku 2026 představují podniky s novými šéfy celkem asi 2,2 bilionu dolarů (přibližně 45 bilionů korun), z toho téměř polovinu tvoří největší americký maloobchodní řetězec Walmart.
Některé výměny byly plánované. Warren Buffett předal svoji firmu Berkshire Hathaway Gregu Abelovi podle nástupnického plánu oznámeného už v roce 2021. Jiné změny ale přišly náhle. Prodejce ojetých vozidel CarMax odvolal Billa Nashe po propadu prodejů, technologická společnost HP po odchodu Enriqua Lorese k PayPal jmenovala dočasným šéfem Bruce Broussarda.
Mladší a bez zkušeností
Z analýzy společnosti Spencer Stuart vyplývá, že průměrný věk nových šéfů nyní činí 54 let, tedy o dva roky méně než v předchozím roce. Více než 80 procent ze 168 nově jmenovaných generálních ředitelů vede velkou veřejnou firmu poprvé. Dvě třetiny nikdy předtím neseděly dokonce ani v představenstvu.
Typickým příkladem je Paul Shoukry, který ve 42 letech převzal finanční společnost Raymond James po Paulu Reillym, jenž byl při nástupu do funkce o více než dekádu starší. Absence zkušeností ale nemusí znamenat nepřipravenost. 55letý Josh D’Amaro, budoucí šéf společnosti Disney, dosud řídil jen její divizi zábavních parků a výletních lodí.
Podle členky správních rad několika amerických firem Cindie Jamisonové odpovídá generační posun rychlým změnám ve světě. „Situace se mění velmi dramaticky a trvale, a proto potřebujete lidi, kteří mají zkušenosti s řešením těchto rozhodnutí,“ vysvětlila.
Kratší mandáty i méně žen
Analytici zároveň upozorňují, že současní šéfové odcházejí z funkcí dříve než v minulosti. Výjimky s dlouhou kariérou, například Warren Buffett či dlouholetý lídr Walmartu Doug McMillon, postupně mizí.
Pokud firmy sáhnou po starším a zkušenějším manažerovi, bývá to často jen nouzové řešení. Loni se častěji než dříve stávalo, že společnost dočasně řídil člen představenstva, což podle společnosti Spencer Stuart signalizuje nepřipravené nástupnictví. V technologickém, mediálním a telekomunikačním sektoru šlo o 15 procent případů.
Zároveň ubývá žen ve vrcholných funkcích. Na nové generální ředitelky připadlo pouze 9 procent jmenování v porovnání s 15 procenty v předchozím roce, uzavřel americký web.