Dopad případných ekonomických sankcí ze strany Ruska na export bude v řádu jednotek miliard korun, míní analytici

Praha Případné ekonomické sankce Ruské federace vůči Česku by mohly v příštím roce zvrátit vzájemnou obchodní bilanci ve prospěch Ruska. V makroekonomické úrovni bude dopad na export v řádu jednotek miliard korun. Naopak dovoz ropy a plynu do Česka pravděpodobně předmětem sankcí nebudou. Uvedli to ekonomové oslovení ČTK.

Moskva v reakci na vyhoštění velkého počtu svých diplomatů z Prahy zvažuje podle listu Kommersant možnosti ekonomických sankcí proti ČR. Ruské úřady mohou omezit dovoz českého zboží, například piva, píše ruský list s odvoláním na dva zdroje z vládních kruhů, které jsou obeznámeny s diskuzí ohledně eventuálních postihů vůči Česku.



Ruská strana má podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy relativně omezené možnosti, co se týče uvalení dalších sankcí na výrobky dovážené z Česka. Už od srpna 2014 Rusko zakazuje dovoz mléčných a masných výrobků, ryb, ovoce či zeleniny z EU, tedy i z ČR jako odvetu za sankce ze strany EU související s anexí Krymu. Průměrný měsíční obrat českého obchodu s Ruskem přesahoval v letech 2012 a 2013 hodnotu 21 miliard korun, v roce 2016 a pak i loni ovšem klesl od pod úroveň třinácti miliard Kč, loni to bylo i kvůli pandemii. Navzdory citelnému poklesu obratu obchodu s Ruskem po roce 2013 zažil v té době český zahraniční obchod svá historicky nejlepší léta.

Zboží z ČR to bude mít podle ekonoma Capitalinked.com Radima Dohnala v Rusku těžší než mělo do počátku diplomatického sporu. „Nicméně je třeba připomenout, že exportu do Ruska dost škodí už několik let slábnoucí rubl, a to se nebude jen tak zlepšovat. Dovoz ropy a hlavně plynu vykázal loni značný pokles, což bylo dáno mírně nižší spotřebou ropy, nižší cenou ropy a hlavně nižší cenou plynu. To se zřejmě opakovat nebude. Tedy suma sumárum čekám přechod k vyrovnané či mírně negativní bilanci v roce 2022, na makroúrovni bude dopad na exporty v řádech vyšších jednotek miliard Kč,“ uvedl.

„Ruské sankce na položky typu piva by se českého zahraničního obchodu jako celku nijak výrazně negativně nedotkly, jakkoli by byli dotčeni někteří konkrétní výrobci či obchodní zprostředkovatelé. Tím méně by se takové sankce dotkly české ekonomiky jako celku. Nelze však vyloučit, že české firmy působící v Rusku tam nyní budou čelit například úřední šikaně nebo jinými podobám ústrku,“ podotkl Kovanda.

Výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová připustila, že pokud Rusko omezí dovoz piva z Česka, bude to pro tuzemské pivovary složitá komplikace. České pivovary do Ruska loni vyvezly půl milionu hektolitrů piv, což jsou zhruba dvě a půl procenta z jejich celkového výstavu.

České hospodářství by ovšem citelně zasáhlo například omezení vývozu zemního plynu či ropy z Ruska, které je však podle Kovandy krajně nepravděpodobné. Z důvodu tranzitní povahy české ekonomiky, ale i z důvodu toho, že by se tak Moskva připravila o značné příjmy z prodeje těchto surovin, a zároveň z toho důvodu, že by se ukázala jako nespolehlivý dodavatel, což by mohlo V Německu zesílit odpor vůči dostavbě plynovodu Nord Stream 2.

Podle ruské federální celní služby klesl obrat vzájemného obchodu mezi Ruskem a Českem kvůli pandemii covidu-19 v loňském roce o 43 procent ve srovnání s rokem předešlým. Tvořil zhruba 5,2 miliardy amerických dolarů (přes 110 miliard korun), přičemž 2,7 miliardy dolarů (přes 57 miliard korun) připadá podle listu na dovoz z Česka do Ruska.