Vláda od čtvrtka spustí několik opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva.
Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu, její úroveň klesne z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. Maximální prodejní cena nafty tak bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr.
Nejvýrazněji se podle analytika XTB Jiřího Tylečka regulace projeví u dražších dálničních pump, kde může cena nafty klesnout i o několik korun. Naopak část levnějších pump se může k povolenému maximu naopak přiblížit. Viditelnější by přitom měl být vliv regulace u nafty. „U benzinu bude účinek slabší, protože řada stanic prodává již nyní pod stropem a cenový průměr dle CCS je jen o pár desítek haléřů vyšší,“ řekl Tyleček. Slabinou regulace podle něj je, že zasahuje maloobchod, zatímco hlavní tlak přichází z globálního nedostatku paliv a vysokých rafinérských marží.
Podle analytika Purple Trading Petra Lajska mohl dnes představený cenový strop řidiče zaskočit. Nafta zlevnila přibližně o 80 haléřů na 48,72 Kč za litr a maximální přípustná cena u benzinu dokonce vzrostla o přibližně 20 haléřů na 46,14 Kč za litr. Vysvětlení můžeme najít u marží čerpacích stanic - ty byly totiž v posledních týdnech patrně až nebývale nízké. U benzinu i nafty tak byly dost možná i pod dvě koruny na litr,“ vysvětlil Lajsek.
Ve výhledu pro následující dny tak zatím podle něj vše nasvědčuje tomu, že nafta historický rekord zatím nepřekoná a naopak od začátku října výrazněji zlevní až ke 48 korunám za litr. „Vývoj na velkoobchodním trhu byl totiž v posledních dnech příznivý - od zářijového vrcholu spadla cena nafty i benzinu o deset procent. U benzinu zatím výraznější cenový propad nečekám - cena by se mohla postupně posouvat pod hranici 46 Kč za litr,“ podotkl Lajsek.
Rovněž Tyleček očekává rychlé zlevnění nafty a menší cenové rozdíly mezi pumpami. „Trvalejší úlevu však přinese až dostatek paliv a pokles rafinérských marží, což bude záviset primárně na globálních faktorech. Pokud zdraží velkoobchod nebo USA omezí vývoz nafty, o čemž se stále diskutuje, porostou i regulované stropy,“ dodal Tyleček.