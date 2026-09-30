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Za kolik natankujete? Nafta má v příštích dnech zlevňovat, benzin příliš ne

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  18:18aktualizováno  18:18
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Vysoké ceny paliv, zejména nafty u čerpacích stanic poblíž centra Prahy. (21....

Vysoké ceny paliv, zejména nafty u čerpacích stanic poblíž centra Prahy. (21. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Vysoké ceny paliv, zejména nafty u čerpacích stanic poblíž centra Prahy. (21....
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Nafta bude podle analytiků v příštích dnech zlevňovat, její průměrná cena by se mohla brzy dostat až ke 48 korunám za litr. Projevit by se měl začátek vládních regulací i nedávný pokles cen na trhu. Naopak u benzinu analytici i přes opatření výraznější změny nečekají, jeho cena by se měla pohybovat kolem 46 korun za litr.

Vláda od čtvrtka spustí několik opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva.

Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu, její úroveň klesne z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. Maximální prodejní cena nafty tak bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr.

Nejvýrazněji se podle analytika XTB Jiřího Tylečka regulace projeví u dražších dálničních pump, kde může cena nafty klesnout i o několik korun. Naopak část levnějších pump se může k povolenému maximu naopak přiblížit. Viditelnější by přitom měl být vliv regulace u nafty. „U benzinu bude účinek slabší, protože řada stanic prodává již nyní pod stropem a cenový průměr dle CCS je jen o pár desítek haléřů vyšší,“ řekl Tyleček. Slabinou regulace podle něj je, že zasahuje maloobchod, zatímco hlavní tlak přichází z globálního nedostatku paliv a vysokých rafinérských marží.

Podle analytika Purple Trading Petra Lajska mohl dnes představený cenový strop řidiče zaskočit. Nafta zlevnila přibližně o 80 haléřů na 48,72 Kč za litr a maximální přípustná cena u benzinu dokonce vzrostla o přibližně 20 haléřů na 46,14 Kč za litr. Vysvětlení můžeme najít u marží čerpacích stanic - ty byly totiž v posledních týdnech patrně až nebývale nízké. U benzinu i nafty tak byly dost možná i pod dvě koruny na litr,“ vysvětlil Lajsek.

Ve výhledu pro následující dny tak zatím podle něj vše nasvědčuje tomu, že nafta historický rekord zatím nepřekoná a naopak od začátku října výrazněji zlevní až ke 48 korunám za litr. „Vývoj na velkoobchodním trhu byl totiž v posledních dnech příznivý - od zářijového vrcholu spadla cena nafty i benzinu o deset procent. U benzinu zatím výraznější cenový propad nečekám - cena by se mohla postupně posouvat pod hranici 46 Kč za litr,“ podotkl Lajsek.

Rovněž Tyleček očekává rychlé zlevnění nafty a menší cenové rozdíly mezi pumpami. „Trvalejší úlevu však přinese až dostatek paliv a pokles rafinérských marží, což bude záviset primárně na globálních faktorech. Pokud zdraží velkoobchod nebo USA omezí vývoz nafty, o čemž se stále diskutuje, porostou i regulované stropy,“ dodal Tyleček.

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