Za růstem cen pohonných hmot stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska výrazná změna situace na trhu, kde cena ropy výrazně stoupá mimo jiné v souvislosti s pokračujícím konfliktem na Blízkém východě. „Na trhy se tak opět vracejí obavy a nedostatek ropy. Ty jen umocňuje situace v USA, kde výrazně padají ropné zásoby,“ vysvětlil Lajsek.
Během následujících dnů lze navíc podle analytiků očekávat další zdražování, zejména pak nafty. Analytik XTB Jiří Tyleček v této souvislosti připomněl konec vládních regulací, kdy skončí snížená spotřební daň i omezení marží čerpacích stanic.
„Samotný konec regulace pravděpodobně nezpůsobí plošný cenový skok, může však zvýšit rozdíly mezi jednotlivými čerpacími stanicemi,“ řekl Tyleček. Nafta se podle něj rychle přiblíží hranici 40 Kč za litr a brzy může překonat ceny benzinu. „Další vývoj bude záviset hlavně na budoucí intenzitě konfliktu a objemu lodní dopravy přes Hormuz,“ dodal.
Se zdražováním počítá i Lajsek. „U nafty můžeme brzy čekat doslova skokové zdražení i díky lokálním faktorům. Ke konci týdne skončí vládní opatření, která snižovala spotřební daň u nafty o 2,35 Kč na litr. Nafta i benzin tak mohou během příštích dní v průměru opět překonat úroveň 40 Kč za litr. Cena nafty pak může velmi rychle překonat tu u benzinu,“ dodal Lajsek. Delší vývoj pak podle něj bude záležet na situaci na ropném trhu.
Budeme pumpy sledovat, slibuje Schillerová
Vláda konec cenové regulace odůvodnila zklidněním na světových trzích.„Cenovou regulaci lze provádět jen tehdy, když trvá mimořádná tržní situace. Ta podle našeho názoru nyní pominula,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová. Připustila, že na Blízkém východě přetrvává napětí, světové trhy ale na vývoj podle ní reagují uměřeně a ceny ropy nerostou tak dramaticky, jako tomu bylo na počátku konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.
Dalšími důvody pro ukončení regulace cen bylo podle ministryně i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Zároveň ke konci regulatorních opatření přistupují i okolní země, což podle Schillerové potvrzuje, že situace na trzích se stabilizuje.
Ministryně na tiskové konferenci důrazně varovala provozovatele čerpacích stanic, aby nezneužili konec cenové regulace k neúměrnému zdražení pohonných hmot. Ministerstvo podle ní bude situaci na trhu nadále monitorovat a v případě razantního zdražování paliv nebo výrazného zhoršení situace na světových trzích s ropou je připraveno regulaci obnovit.
Podle Tylečka je však načasování konce platnosti stropů ironické. „Stropy byly zavedeny ve chvíli, kdy ceny pohonných hmot začínaly klesat, a ruší se právě nyní, kdy opět rostou. Velkoobchodní ceny paliv už proti červnovým minimům vzrostly o více než třetinu a situace na Blízkém východě zůstává křehká. Další vývoj proto bude záviset především na ceně ropy, rafinérských maržích a kurzu koruny k dolaru,“ podotkl Tyleček.
Česko stále mezi levnějšími
Česko i přes poslední růst cen zůstává v evropském srovnání cen paliv mezi levnějšími trhy. V případě nafty je podle dat Evropské komise druhá nejlevnější ze zemí EU. „Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči v Maltě, Česku a Švédsku,“ popsal situaci Tyleček.
O něco horší je situace u benzinu, kde je Česko deváté nejlevnější. Nejlevněji lze benzin natankovat ve Švédsku a na Maltě, naopak nejdražší je v Nizozemsku a Dánsku. Ze sousedních zemí se podle Tylečka oproti předchozím týdnům změnila situace hlavně v Polsku. Benzin je tam sice stále o něco levnější, cena nafty je tam ale oproti Česku už vyšší. Na Slovensku pak paliva zůstávají ve srovnání s Českou republikou dražší.