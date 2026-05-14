Ministerstvo financí zahájilo upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky dnes, potrvá do 28. června. Lidé mohou v jedné emisi do dluhopisů investovat mezi 1000 korun a třemi miliony Kč.
Předsedkyně představenstva Atris investiční společnosti Hana Seifertová považuje obnovení Dluhopisů Republiky za logický krok, který navazuje na předchozí program z let 2018 až 2021. „Tehdejší emise dosáhly objemu kolem 80 miliard korun a potvrdily, že mezi domácnostmi existuje stabilní poptávka po bezpečných a srozumitelných investičních nástrojích garantovaných státem,“ uvedla Seifertová.
Státní dluhopisy ČR jsou zajímavou konzervativní investicí, uvedl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. „Výnos je navíc osvobozen od daně z příjmu. Výhodou je i fakt, že tyto dluhopisy jsou v korunách, takže pro řadu investorů odpadá kurzové riziko,“ podotkl. „Výnos velmi pravděpodobně nepřekoná akciové trhy. Nabízí ale nižší míru rizika,“ dodal.
Investiční specialista FinGO David Pacoň považuje státní dluhopisy pro občany za konkurenceschopný produkt. „S fixním výnosem 4,5 procenta ročně u pětiletého dluhopisu stát přímo konkuruje nejlepším termínovaným vkladům a spořícím účtům na trhu, ovšem s výhodou menšího kreditního rizika a osvobození výnosů od 15procentní srážkové daně,“ zdůraznil Pacoň.
Za atraktivní pro investory považuje Dluhopisy Republiky i portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler, vidí ale i některé nevýhody. „Dluhopisy je možné splatit předčasně jednou ročně. Nicméně jinak se výnos reinvestuje. To považuju za určitou nevýhodu, investor si dluhopis kupuje často kvůli tomu, aby dostával během života průběžné platby. Ano sice je tady možnost předčasného splacení, ale tím celou relativně atraktivně zhodnocující investici ukončím,“ upozornil.
Analytik Purple Trading Petr Lajsek připomněl, že ministerstvo nabízí dluhopisy v době zvýšeného geopolitického napětí, kdy panují obavy z opětovného růstu inflace. Ty podle něj mohou přitáhnout pozornost k protiinflačnímu státnímu dluhopisu. Lajsek ale upozornil, že na rozdíl od protiinflačních dluhopisů z minulosti je ministerstvo financí nyní v nabídce opatrnější. „Stát se evidentně poučil z let 2022 a 2023, kdy prudký růst inflace proměnil protiinflační dluhopisy ve velmi drahý závazek pro veřejné finance. Tehdy šlo pro investory prakticky o bezrizikový způsob, jak vydělávat na rekordním zdražování. Současná konstrukce s limitem pěti procent při předčasném splacení proto působí jako jasný signál, že ministerstvo financí už nechce nést otevřené inflační riziko v takovém rozsahu jako v minulosti,“ uvedl Lajsek.