Zvýšení schodku rozpočtu nad 310 miliard korun je alarmující, shodují se analytici

„Hodnotit návrh státního rozpočtu zatím plnohodnotně nelze, neboť k dispozici máme pouze tato rámcová politická vyjádření,“ řekl analytik UniCredit Bank Martin Komrska. Současná ekonomická situace podle něj nevyžaduje, aby stát ekonomiku stimuloval dodatečnými výdaji.
„V tomto kontextu by mělo být samozřejmostí, že schodek se ani vzdáleně nepřiblíží 400 miliardám Kč. Diskutovat by se již měla zejména strategie, jak dlouhodobě rozevřené nůžky mezi příjmy a výdaji v čase snižovat,“ uvedl.
Analytička Raiffeisenbank Helena Horská připomněla, že i v době vážnější energetické krize doprovozené stagnací ekonomiky se držely schodky státního rozpočtu pod 300 miliardami Kč.
„Jinými slovy, premiér si vytváří prostor pro navýšení schodku. Takže i v době ekonomického růstu bude stát přiživovat růst ekonomiky nejen přes investice, ale především skrze spotřebu. Místo snižování schodku a vytváření rezerv pro budoucí zlé časy, bude utrácet ještě víc,“ řekla.
Analytik Investiky Vít Hradil uvedl, že v kontextu předchozích vládních vyjádření je v podstatě samozřejmé, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami Kč. Poukázal na to, že vláda opakovaně deklaruje, že udrží celkový deficit vládního sektoru bezpečně pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP). Aby tohoto docílila, nemůže deficit rozpočtu být vyšší než asi 340 miliard korun.
Zároveň jde podle Hradila o deficit, který vypadá jako sestavovaný do období závažné ekonomické krize. Ministerstvo financí přitom krizi neočekává, když pro rok 2027 aktuálně počítá s ekonomickým růstem o 2,4 procenta, což je podle analytika v českém kontextu vlastně dobrý rok.
„Je tedy poněkud alarmující, že do dobrého ekonomického počasí vstupujeme s plány na stamiliardový deficit, který navíc místo snižování dále zvyšujeme,“ dodal.
Přes 400 miliard korun se schodek státního rozpočtu dostal pouze za pandemie covidu-19 v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Letošek je třetím rokem, kdy by mohl být deficit mezi 300 a 400 miliardami korun. V době před pandemií hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.