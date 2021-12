Z prostorného bydlení se stává luxus. Jak se mění trhy s byty a proč se stále zdražuje vysvětluje analytik

Lidovky.cz: Jak podle dat meziročně rostou ceny bytů?

Za poslední rok se dramaticky snížila nabídka, což dále žene ceny nemovitostí vzhůru. A to jak v nabídkách, tak v tom, za co se skutečně prodávají. Proti době před pěti lety jsou to dvojnásobné částky. Například nabídkové ceny nových bytů v Praze ve třetím kvartálu pokořily průměr 137 tisíc korun za metr čtvereční, což je o pětinu víc než před rokem. Skutečné prodejní ceny se za poslední rok navýšily „pouze“ o 15 procent na aktuálních 126 tisíc korun za metr. Je ale třeba dodat, že průměrný prodaný byt v Praze je o pět metrů čtverečních menší než průměrný byt v nabídce, v regionech je tento rozdíl pouze dva metry.