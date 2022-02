Na Antarktidu jsme vezli hrabla a košťata, chemické odmrazování je tam zakázané, líčí kapitán unikátního letu

„Báli jsme se, že začne sněžit a letadlo namrzne, tak jsme s sebou vezli hrabla a košťata, protože chemické odmrazování je na Antarktidě zakázané,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz. „Strach z toho, že by se na Antarktidu zavlekl covid, byl obrovský,“ dodává.

Lidovky.cz: Jako pilot létáte téměř čtyři desetiletí. Byl pro vás let na Antarktidu zatím největším zážitkem?

Byla to obrovská výzva. Antarktida byla posledním kontinentem, kde jsem ještě nepřistával. Na druhou stranu nechci říkat, že to byl úplně největší zážitek za celou dobu, co létám. Těch zásadních momentů bylo za těch 37 let nespočet. Jen má člověk, když začíná, ty cíle menší. Ať už se tedy bavíme o tom vůbec sednout poprvé jako pilotní žák do letadla, letět poprvé svůj sólo let nebo být přijat na dopravní fakultu.