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Anthropic vstoupí na burzu ve čtvrtek. Může být úspěšnější než SpaceX

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  10:14aktualizováno  10:14
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ilustrační snímek | foto: Reuters

S akciemi amerického vývojáře umělé inteligence Anthropic se podle médií začne obchodovat už ve čtvrtek na trhu Nasdaq. Cenu a další finanční detaily firma zveřejní ve středu. Agentura Reuters ale odhaduje, že by úpis akcií firmu ohodnotil až na 1,02 bilionu dolarů.

Kromě primární veřejné nabídky počítá Anthropic také se samostatným soukromým umístěním akcií za 26 miliard dolarů. Podle agentury Bloomberg se na něm podílejí například výrobci čipů Nvidia a AMD. Ti tak část peněz utracených za výpočetní kapacity vracejí zpět do společnosti.

Celkový objem nabídky akcií by v součtu mohl dosáhnout až 90,4 miliardy dolarů, což by z ní udělalo největší vstup na burzu v historii.

Zájem investorů je podle agenturních zdrojů mimořádný a objednávky zatím téměř sedminásobně převyšují počet nabízených akcií. Poptávka tak ve stejné fázi procesu výrazněji převyšuje společnost SpaceX Elona Muska, která na trh vstoupila letos v červnu. Prodejem akcií si tehdy firma zajistila zhruba 75 miliard dolarů a její IPO bylo největší na světě.

Vstup Anthropiku na burzu bude významnou zkouškou toho, zda zájem investorů o umělou inteligenci převáží nad obavami z rizik. Přichází totiž po týdnech výprodejů technologických akcií a po volbách v USA, kde zvítězili kandidáti prosazující přísnější pravidla pro datová centra.

Ztráta společnosti za prvních šest měsíců letošního roku činila podle dokumentů předložených americkým regulátorům 81 miliard dolarů, z čehož 72 miliard připadalo na změny ocenění konvertibilních dluhopisů.

Rostoucí obavy

V dokumentech k plánovanému vstupu na burzu firma upozorňuje na rizika spojená s rychlým vývojem AI. Konkurenti by podle ní totiž mohli díky rychlejšímu vývoji nových modelů získat náskok a schopnosti umělé inteligence by se zlepšovaly tak moc, že by firma nebyla schopná zajistit jejich bezpečnost.

Obavy vyvolávají i případy autonomních AI agentů, kteří unikli z testovacích prostředí a pronikli do firemních systémů, nebo možnost zneužití nástrojů k hackerským útokům.

Ambice firmy také přinášejí obrovské náklady na infrastrukturu. Anthropic se zavázal vynaložit téměř 900 miliard dolarů na výpočetní kapacity u partnerů, mezi které patří například Amazon a Google. To ukazuje, jak moc je její rychlý růst závislý na zajištění obrovského výpočetního výkonu. Část těchto kapacit je přitom vázaných na financování, které společnost nemá pod kontrolou.

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