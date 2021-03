Aplikace Google Maps bude řidičům navrhovat nejekologičtější trasu, roli budou hrát různé faktory

Mountain View (USA) Americká internetová společnost Google začne ve své aplikaci Google Maps navrhovat řidičům trasu, při které by měl jejich automobil vypustit do ovzduší nejméně emisí. Oznámila to sama firma. Tuto trasu bude aplikace odhadovat na základě různých faktorů, včetně hustoty provozu či výškového profilu trasy.

Novou funkci letos aplikace spustí ve Spojených státech a později také v dalších zemích. Pokud uživatelé nezmění základní nastavení, bude se „ekologicky šetrná“ trasa nabízet jako výchozí, jestliže budou alternativní trasy zhruba stejně časově náročné. Pokud by byly alternativy výrazně rychlejší, poskytne aplikace výběr z možností a umožní spotřebitelům porovnat odhadované emise.

Nová funkce je součástí snahy společnosti Google přispět prostřednictvím svých služeb k boji proti klimatickým změnám, napsala agentura Reuters.