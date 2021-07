Apple plánuje zvýšit letos výrobu nových iPhonů o 20 procent. Chce jich vyrobit až 90 milionů

NEW YORK Americká společnost Apple požádala své dodavatele, aby letos vyrobili až 90 milionů jejích přístrojů iPhone nové generace, které představí v září. Ve srovnání s loňským rokem to představuje nárůst až o 20 procent. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.

Apple představil nové operační systémy a vylepšení pro iPhony a iPady Apple obvykle uvádí svůj nový přístroj na trh ve třetím čtvrtletí. Pro počáteční prodej, tedy pro období od zahájení prodeje do konce kalendářního roku, si nechává v posledních letech stabilně vyrobit 75 milionů kusů. Zvýšení plánu výroby na letošní rok naznačuje, že firma předpokládá, že uvedení prvního iPhonu na trh od zahájení očkování proti covidu-19 přinese vyšší poptávku. Nové iPhony budou druhé s technologií 5G, což je hlavní lákadlo, které uživatele nutí k výměně přístroje.

Podle zdrojů bude letošní modernizace přístroje výraznější než u loňského přístroje iPhone 12. Má klást důraz na procesor, fotoaparát a displej. Nové přístroje, v několika verzích s různou velikostí obrazovky, mají být představené v září, tedy zrhuba o měsíc dříve než loni, částečně díky obnově dodavatelského řetězce. Nejméně jedna verze nového přístroje bude mít displej LTPO, což je zkratka pro nízkoteplotní polykrystalický oxid. Tento displej je schopný střídat obnovovací frekvenci v závislosti na zobrazovaném obsahu. Obrazovka chytrého telefonu spotřebovává více energie než jiné jeho součásti. Hlavní výhodou je, že LTPO jsou schopné snížit tuto spotřebu změnou obnovovací frekvence, tedy počtu aktualizací displeje za jednu sekundu, a šetří tím spotřebovanou energii. Apple použil tuto technologii před několika lety ve svých hodinkách Apple Watch. Podle zdroje počítá Apple se zvýšením dodávek svých přístrojů hlavně kvůli sankcím na čínskou firmu Huawei Technologies. Neočekává se, že by výrobu nových iPhonů negativně ovlivnil nedostatek čipů, který narušil výrobu v řadě odvětví po celém světě. Apple je největším zákazníkem výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing a uvedení jeho nového iPhonu je každoročně velkou událostí, na kterou se dodavatelé v Asii připravují několik měsíců dopředu.