Ve stopách Nvidie a Microsoftu. Tržní hodnota Applu překonala čtyři biliony dolarů

Autor: ,
  9:25aktualizováno  9:25
Americká technologická firma Apple slaví úspěch. Ve středu její tržní hodnota poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů, což odpovídá téměř 84 bilionům korun. Společnost se tak stala třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila, jak upozornila agentura Bloomberg.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií

Jako první hranici čtyř bilionů dolarů překonal letos v červenci americký výrobce čipů Nvidia. Krátce poté ho následoval americký softwarový gigant Microsoft.

Společnost Apple nyní těží ze silné poptávky po nové řadě chytrých telefonů iPhone, kterou představila 9. září. Akcie podniku od té doby posílily o zhruba 13 procent, napsala agentura Reuters.

Silná poptávka po telefonech iPhone kompenzuje obavy z pomalých pokroků Applu v oblasti umělé inteligence. „Telefony iPhone se na ziscích a tržbách Applu podílejí více než polovinou,“ upozornil analytik Chris Zaccarelli ze společnosti Northlight Asset Management.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.