Ochutnávka peruánské Amazonie. Architekt navrhl na břehu řeky hotel, který připomíná tradiční domy na kůlech

Soutěž na jeho podobu vyhrál ekvádorsko-německý architekt Martin Jasper se svou kanceláří Jasper Architects. Jeho myšlenka je poměrně jednoduchá. Základní tvary hotelu připomínají tradiční dřevěné chaty na kůlech, které stojí podél řek Amazonie. V centru butikového hotelu se nachází menší chata s restaurací a službami, po stranách jsou třípatrové budovy s pokoji.

Příklon k tradicím pomáhá plnit jeden z cílů projektu a tím je udržitelnost. Jako stavební materiál je využíván místní kámen a dřevo a právě vyvýšenost budov na kůlech či pilotech pomáhá proudění vzduchu a tím energeticky nenáročnému chlazení. Restaurace je rovnou otevřená a také používá staré metody, jak pobyt uvnitř zpříjemnit bez nutnosti použít klimatizaci.

Hotel vyrostl v oblasti, kde v poslední době výrazně přibylo hotelů. Jde o ideální polohu pro průzkum přírodních rezervací v okolí.

V Peru je po Brazílii druhá největší část amazonského pralesa, nabízí ale větší rozmanitost flóry i fauny.

Hotely sázejí na to, že poloha u mohutné řeky Madre de Dios (Matky Boží) dodá objevování Amazonie tu pravou atmosféru a během dvou tří dnů lze v okolí stihnout to, co by v Brazílii kvůli vzdálenostem nešlo.