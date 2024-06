Když vila, tak pořádná, řekla si indická rodina. Architekt navázal na všechny místní tradice

Vila stojí za pozornost z mnoha pohledů. Tím hlavním je, že za ní stojí architekt Sanjay Puri. Ten už v této rubrice byl se svým projektem komunitního centra, které vzniklo jako pocta zesnulému otci investorů. Ti si objednali ve stejné obci i tento dům.

Ač vypadá obří a luxusní, je vlastně poměrně skromný. Chytře pak míchá tradiční a moderní. Drží se poctivě toho, jak se v místě po staletí domy staví, ale vůbec není jen kopií starého. Hraje si s detaily, nejvíce pak se světly a stíny.

Celý projekt pak oživuje řada malých nádvoří a zahrad. Právě kvůli nim vypadá nakonec zvenčí větší, než jaký je reálně uvnitř. Každá z ložnic má také svou zastíněnou terasu. Dům nevypadá tak velký, když se ukáže, že v něm žije poměrně široká rodina čtyř generací.

Kdyby někdo chtěl postavit něco podobného, musel by si nachystat zhruba 160 milionů korun. Tak vysoko se vyšplhaly náklady v Indii. Roli v tom hrály použité materiály, ty jsou všechny, včetně nábytku, lokální.

Na dostupných fotografiích není vidět žádná z devíti ložnic. Není tak jasné, jak přesně vypadá reálný obytný prostor. Veřejné je jen to, co je sdílené v rámci domu a co nejspíše uvidí i hosté.

K návštěvám tento dům přímo vybízí. Obří atrium se stropy vysokými dvanáct metrů je jako vystřižené z indických videoklipů, kde se v podobných prostorech masově tančí.