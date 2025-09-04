„S nekonečným zármutkem oznamuje skupina Armani úmrtí svého tvůrce, zakladatele a neúnavné hnací síly: Giorgia Armaniho,“ uvedl módní dům ve svém prohlášení.
„V této společnosti jsme se vždy cítili jako součást rodiny,“ uvedli ve čtvrtek jeho zaměstnanci a rodina. „Dnes s hlubokým dojetím pociťujeme prázdnotu, kterou zanechal ten, kdo tuto rodinu založil a vychoval s vizí, vášní a odhodláním,“ dodali.
Armani pečlivě dohlížel na každý aspekt svého podnikání, od reklamy až po úpravu vlasů modelek před jejich vstupem na přehlídkové molo. „Neúnavně pracoval až do svých posledních dnů a věnoval se společnosti, jejím kolekcím a rozmanitým a neustále se vyvíjejícím projektům, jak stávajícím, tak i těm, které byly v přípravě,“ uvedla společnost.
Smuteční síň bude zřízena v Miláně, a to od soboty do neděle 7. září a bude otevřena od 9:00 do 18:00. V souladu s výslovným přáním návrháře se pohřeb bude konat v soukromí.
Navrhuji pro skutečné lidi
Armani, který zastával funkci předsedy, generálního ředitele a kreativního návrháře, se chystal nyní v září oslavit 50. výročí své stejnojmenné společnosti módní přehlídkou a večírkem.
Návrhář zahájil svou hvězdnou kariéru již v šedesátých letech. Tehdy mu coby asistentovi dal šanci Nino Cerruti. Vlastní firmu založil v roce 1974 s partnerem Sergiem Galeottim, který o jedenáct let později zemřel na infarkt v jejich milánském domě.
Dosáhl celosvětového úspěchu, se svou prací pronikl i do Hollywoodu, kde je vnímán jako absolutní špička. V roce 2001 ho časopis Forbes jmenoval nejúspěšnějším italským návrhářem, jeho jmění tehdy odhadl na téměř dvě miliardy amerických dolarů. K dnešku se tato částka několikanásobně zvýšila.
„Navrhuji pro skutečné lidi. Není žádná ctnost v tom vytvářet oblečení a doplňky, které nejsou praktické,“ rád říkal, když byl dotázán na svou klientelu.
Ženy, stárněte přirozeně. Muži, nebuďte svalovci
Autor oděvních modelů, o které sváděly boj největší celebrity, měl přirozený náhled na svět. Ženy by se podle něj neměly bát vrásek a měly by stárnout s grácií. Designér také neskrýval, že se mu nelíbí moc svalnatí muži.
„Raději se dívám na přirozenou ženu. Ženy by měly být odvážné a nebát se stárnout, místo toho, aby byly zoufalé a snažily se vypadat mladší než jsou. Časem ženské tělo zraje. Když žena chodí do práce, má děti, je silná. Má charakter. Podívejte se na Cate Blanchettovou,“ řekl před deseti lety Armani listu The Sunday Times.
Italský návrhář také zkritizoval plastickou chirurgii a snahu některých žen po větších přednostech. „Je to blbost. Malá prsa by se neměla zvětšovat,“ míní.
Přestože ve svých reklamních kampaních na spodní prádlo angažuje svalovce jako David Beckham, Cristiano Ronaldo nebo Calvin Harris, Armani prohlásil, že nemá rád příliš vysportované muže.
„Nelíbí se mi svalnatí kluci, kteří to přehánějí s posilováním. Líbí se mi někdo se zdravým, pevným tělem, o které pečuje, ale nepřehání to se svaly,“ prohlásil návrhář.
Armani nikdy nepopřel, že je gay, ale o svém soukromí moc nemluví. Přiznal však, že nemá rád, když se homosexuálové okatě předvádějí. „Když se homosexualita vystavuje na odiv extrémně ve stylu: ‚Ach, víte, jsem homosexuál‘, to není nic pro mě. Muž má být mužem,“ dodal.