NASA si prádlo pro svůj vesmírný program vybrala v roce 2020. Posádka mise Artemis II na sobě měla podle fotografií z letu trika z vlákna o průměru 16 mikrometrů (mikronů), tedy 0,016 milimetru. Tato vlna má podstatně lepší izolační schopnost a prodyšnost než běžná vlna a při nošení nekouše.
„Pořád jsme nevěděli, jestli se to stane, jestli naše prádlo skutečně poletí do vesmíru, byť v objednávce stálo, že oblečení bude součástí letu. Potom jsme to sledovali, a když to oblečení znáte, jeho detaily, tak to člověk pozná, i ten střih. Jsme strašně rádi, že se to stalo,“ řekl Walter.
6. dubna 2026
Vesmírná společnost oblečení před misí Artemis II testovala přes pět let. „NASA objevila naše merino prádlo na veletrhu a oslovili nás, že by ho chtěli vyzkoušet. Jsme strašně rádi, že jim prádlo bylo pohodlné, že se jim dobře nosilo a že jim sedělo a nic kosmonauty nikde nekousalo. Díky tomu vlastně dneska naše nejprodávanější modely, které už děláme 20 let, letěly kolem Měsíce. Jsme také strašně rádi, že se prádlo vyrábí v Sokolově,“ řekl Walter.
Americká vesmírná společnost poprvé oslovila vedení sokolovské firmy v létě 2020. „Předtím si nás pravděpodobně vyhlédli na veletrhu v Denveru. Dostali jsme e-mail, že pracují na vesmírném obleku příští generace a že by chtěli použít naše vlněné prádlo, aby ho nosili během testování a při cestě kolem Měsíce,“ řekl Walter.
Lasting se s Američany domluvil na první objednávce vzorků. „Chtěli spodky ATOK a trika s dlouhým rukávem ATAR, což je taková naše stálice v sortimentu. Postupně potom NASA udělala další objednávku na jaře 2024 a třetí v září 2025,“ popsal Walter.
Astronauti měli zájem o trika i spodní kalhoty v celé škále velikostí, vyrobené ze stoprocentní nejjemnější vlny. „Myslím, že si řekli, že vlna by mohla být dobrá, kosmonauti budou na palubě více než týden, nebude možnost prát. Ono v té 16,5mikronové kvalitě vlny na světe moc producentů nebude. Když jsme s tím začali před 25 lety, tak to nedělal nikdo. Dnes je těch firem už asi několik,“ uvedl Walter.
Žádné speciální požadavky NASA neměla. Američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová a Kanaďan Jeremy Hansen oblékli trika, která se v Česku prodávají za zhruba 1500 korun, na 1,12 milionu kilometrů dlouhý let. Loď Orion se dostala 406 771 kilometrů od Země, čímž posádka překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti.
Firma Lasting vznikla v Kynšperku nad Ohří v roce 1991. Založili ji rodiče Martina Waltera, kteří se na jejím chodu dodnes aktivně podílejí. Prvních téměř deset let byly hlavním produktem ponožky na denní nošení.
Zhruba od roku 2003 šije a plete Lasting z merino vlny. Reaguje tak na trend návratu k přírodním materiálům. Při výrobě oblečení a ponožek je ale kombinuje v různém poměru se syntetickými materiály a vyrábí oblečení pro sport i volný čas. Firma sídlí v Sokolově, poslední tři roky v nové budově s většími prostory pro výrobu. Zaměstnává zhruba 55 lidí a v loňském roce měla obrat okolo 130 milionů korun.
Lasting vyrobí zhruba 100 tisíc kusů oblečení ročně. Z jedné osmihodinové směny vzejde z poloautomatizované pletárny 120 párů ponožek nebo podkolenek.
Zhruba 95 procent produktů Lasting prodá v sítích nezávislých prodejen se sportovním nebo speciálním zbožím, část z toho jsou větší objednávky pro ozbrojené složky. Lasting vlněné prádlo nosí například strážníci a policisté nebo příslušníci nizozemské armády.
Firma dodává produkty do více než 50 zemí na celém světě. Pět procent svých výrobků prodá ve vlastním e-shopu a v podnikové prodejně v Sokolově.