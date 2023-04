Ukradli vám hodinky? Dostanete nové. Švýcarská značka rozjela revoluční službu

Značka sídlící v Le Brassus nedaleko Lausanne prodává své klenoty, jejichž průměrná cena se pohybuje kolem 50 000 švýcarských franků (1,2 milionu Kč), již od roku 1875. Přichází s nevídanou zákaznickou strategií.

„Nyní budeme po dobu dvou let garantovat výměnu, vrácení peněz nebo opravu všech odcizených nebo poškozených hodinek zakoupených v roce 2022 nebo 2023,“ uvedl generální ředitel firmy François-Henry Bennahmias v exkluzivním rozhovoru v sídle společnosti. „Nasloucháme našim klientům a vidíme, co se děje ve světě. Na mapě Evropy a v USA je podle něj spousta míst, která nejsou bezpečná. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Ředitel firmy narážel především na stále se množící krádeže hodinek, z nichž mnohé se neobejdou bez násilí. Pokud se zákazníci budou bát nosit hodinky, nastane pro toto odvětví velký problém, který podle něj ohrozí prodeje. Iniciativa společnosti Audemars Piguet je vůbec prvním případem, kdy značka luxusních hodinek nabízí garanční službu, která v případě krádeže hodinek nahradí jejich cenu nebo zákazníkovi poskytne nové. „Je to velký krok, který dosud ještě nikdo neudělal,“ dodal Bennahmias.

Generální ředitel letos po více než deseti letech opustí nejvyšší pozici ve firmě. Uvedl, že do programu se může zaregistrovat každý zákazník AP, který si v roce 2022 nebo letos koupil hodinky. Bude však muset pouze prokázat, že hodinky koupil a stále je vlastní, poskytnout jejich fotografii a sériové číslo. „Hodinky, které byly přeprodány, nárok na registraci mít nebudou,“ upřesnil Bennahmias.

Pokud se daný typ již nevyrábí, společnost nabídne podobný model z aktuální kolekce. Služba bude trvat do konce roku 2024 pro všechny, kteří si hodinky zakoupili v roce 2022 včetně modelu Royal Oak vydaného k 50. výročí značky. Hodinky zakoupené v roce 2023 budou mít na službu nárok po dobu dvou let od data nákupu.

Podvod nehrozí

Nejslavnějším modelem hodinek značky Audemars Piguet je typ Royal Oak. Ten se na sekundárním trhu obvykle prodává výrazně nad svou maloobchodní cenou. Například hodinky Royal Oak 15500 v ocelovém provedení s modrým ciferníkem se v maloobchodě prodávají za přibližně 24 800 švýcarských franků (607 000 Kč), ale na sekundárním trhu se za ně platí přibližně 50 770 franků (1,2 milionu Kč), jak uvádí společnost WatchCharts, která se zabývá prodejem použitých luxusních hodinek.

„Společnost AP vyrobí ročně přibližně 50 000 kusů hodinek, z nichž většinu tvoří právě modely Royal Oak a Royal Oak Offshore,“ uvedl dále Bennahmias. V roce 2022 činily tržby firmy přibližně 2 miliardy švýcarských franků, což je o 26 procent více než v roce 2021 a o celých 78 procent více než v roce 2020, kdy pandemie nakrátko zastavila výrobu a prodej.

„Očekáváme, že se do programu přihlásí přibližně 75 procent našich zákazníků,“ doufá Bennahmias. Odhadl, že během dvou let by se mohlo v systému objevit až 100 žádostí zákazníků o náhradu. „Jen hrstka z nich by se mohla pokusit společnost podvést registrací hodinek, které nevlastní, nebo že by předložila falešné policejní hlášení,“ uzavřel podle Bloombergu Bennahmias.