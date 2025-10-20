Austrálie má ve státních zásobnících při současné spotřebě rezervy benzinu maximálně na 28 dnů. V případě nafty jde pouze o 24 dnů a leteckého paliva dokonce jen 20 dnů. Odborníci tvrdí, že tato zásoby jsou v porovnání s vyspělým světem nedostatečné, píše Sky News.
Země je dlouhodobě na dovozu paliv závislá. Podstatná část dodávek pochází především z Japonska, Jižní Koreje a Singapuru. V zemi navíc momentálně fungují už jen dvě rafinerie.
Zásoby Japonska jsou čtyřnásobné
Bývalý australský senátor Rex Patrick označuje aktuální situaci za katastrofální a dává ji za vinu dlouhodobé nečinnosti. „Australské vlády jsou v této věci dlouhodobě nečinné. Pokud by došlo k narušení dodávek, ocitne se celá země v obrovských problémech,“ varuje.
Na mysli má bývalý australský zákonodárce například možný vojenský konflikt nebo narušení dodávek přes Hormuzský průliv, kudy proudí asi 20 procent světových zásob ropy. „Celá Austrálie stojí na naftě. Vlaky, auta, kamiony. Bez ní se všechno zastaví. Aktuální rezervy jednoduše nestačí,“ doplňuje Patrick.
Ani v případě ropy nejsou momentální australské zásoby ideální. Dosahují totiž jen na 48 dnů, tedy asi polovinu toho, co doporučuje Mezinárodní energetická agentura IEA. Jen pro srovnání, Nový Zéland má zásoby na 91 dnů, Jižní Koreja na 200 a Japonsko drží strategické ropné rezervy ve svých státních zásobnících dokonce na 208 dnů.
Austrálie se neponaučila z roku 2018
Australská vláda se brání, že dodávky ropy a paliv jsou zajištěné. „Momentální australské zásoby leteckého paliva, nafty a benzinu jsou nejvyšší za posledních 15 let,“ říká tiskový mluvčí australského ministerstva pro klimatické změny, energetiku, životní prostředí a vodní zdroje Chris Brown.
Bývalý australský senátor Rex Patrick ale slova australského ministerstva odmítl a pro Sky News připomněl konkrétní incident z roku 2018, kdy Austrálie během vojenského cvičení Pitch Black téměř vyčerpala všechny zásoby leteckého paliva.
Tehdy tento problém souvisel zejména se zpožděním dodávek leteckého paliva ze Singapuru. „Mělo jít o varování, z něhož jsme se evidentně nepoučili,“ uzavírá Rex Patrick pro Sky News.