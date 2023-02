Zima je pro nákup vozu ideální. Některá auta bývají v chladných měsících levnější

Vyznavači motorismu to znají. Motocykly, kabriolety nebo třeba veteráni se během zimních měsíců prodávají obvykle levněji než v hlavní motoristické sezoně. Běžnému uživateli to sice moc k užitku není, ale i pro něj je zima překvapivě dobrým obdobím, kdy ojeté auto koupit. Ideální je dokonce to nejdrsnější zimní počasí.

Zamrzlý trh

Důvod? Trh ve chvíli, kdy teploměr sahá pod nulu a sněží, doslova zamrzne. Kupující tak není tolik pod tlakem a může si lépe vybírat. „Každoročně vidíme, že když napadne sníh, prodej ojetých aut výrazně klesne. Jakmile roztaje, prodeje se vrátí na průměrnou úroveň zimního období,“ říká ředitel společnosti Cebia Martin Pajer. Nižší zimní poptávka tak dává větší prostor k vyjednávání slev, o jeden vůz obvykle nemá zájem tolik lidí jako v létě.