Automobilka General Motors ve čtvrtletí zvýšila prodej o 17 procent, k růstu přispěla zejména poptávka po cenově dostupnějších SUV, jako je Chevrolet Trax, který se vyrábí v Jižní Koreji. Analytici předpokládají, že cla na dovoz aut, která nebyla vyrobena v USA, by mohla cenu vozidel na americkém trhu zvýšit o tisíce dolarů na každé auto.

Prodej elektromobilů ve čtvrtletí vzrostl o 19,2 procenta, uvádí společnost Wards Intelligence, přestože se očekává slabší zájem o vozy Tesla. Ten souvisí jednak s nabídkou aut od této firmy, jednak s výzvami k bojkotu automobilky v souvislosti s kroky jejího šéfa Elona Muska v administrativě prezidenta Donalda Trumpa.

„Cla na auta, která začínají platit 2. dubna, mohla způsobit, že se v prvním čtvrtletí prodalo víc aut,“ řekla ještě před zveřejněním čísel Jessica Caldwellová ze společnosti Edmunds, která poskytuje data z automobilového trhu.

Automobilky v USA nyní zvažují, zda a případně o kolik mají zvýšit ceny vozidel. Cla by mohla vést k tomu, že se sníží dovoz levnějších aut, jako je například pick-up Ford Maverick. Tím by se ještě více zhoršila cenová dostupnost, protože průměrná cena nového vozu se už teď blíží částce 50 000 dolarů (1,15 milionu korun).

„U mnoha aut by to znamenalo, že bude nutné přes noc drasticky zvýšit cenu – a to by nepochybně způsobilo pokles prodeje,“ řekl s odkazem na zavedení cel majitel aukčního webu Doug Demuro.

Automobilka Ford uvedla, že za první čtvrtletí jí klesl prodej o 1,3 procenta. Zdůvodnila to zastavením výroby některých modelů a načasováním prodeje některých aut pro půjčovny. Severoamerická součást japonské automobilky Toyota oznámila, že ve čtvrtletí zvýšila prodej asi o jedno procento. Více aut na americkém trhu prodaly také asijské automobilky Hyundai, Mazda a Honda.

Auta se do USA dovážejí z Kanady, Mexika a dalších zemí, včetně Evropské unie. Nejde přitom jen o zahraniční značky, ale také o auta amerických značek vyráběná v zahraničí. Trump se snaží automobilky přesvědčit, aby výrobu přesunuly do USA, čímž by se clu vyhnuly.