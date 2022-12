Doporučujeme

Ojetá auta v uplynulých letech výrazně zdražovala, a to natolik, že třeba na ojetině i po pár letech vlastnictví se dalo vydělat. Zdá se však, že koncem roku se růst v očekávání ekonomického útlumu zastavil. To ovšem neznamená, že by se mohli zájemci o ojetá auta těšit na celkově snazší nakupování.