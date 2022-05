Z obyčejných ojetin se staly drahé vozy. Jeden model vyloženě šokuje, zájem je i o přehlíženou škodovku

Ruská agrese na Ukrajině vedle jiného způsobila další potíže evropským automobilkám, které i kvůli výpadkům dodávek z Ukrajiny nemohou vyrábět tolik aut, kolik by chtěly. Zákazníci tak na objednaná nová auta čekají mnohdy i rok. Řada zájemců to tak dlouho nevydrží a raději zamíří do autobazarů. Jenže trh – i v důsledku pandemie koronaviru – nevygeneroval dostatek „čerstvých“ ojetých aut.