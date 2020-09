Ambiciózní rychlý přechod k elektroautům v Dánsku může výrazně zvýšit schodek

KODAŇ Rychlý přechod Dánska k elektrickým autům, který má pomoci splnit ambiciózní klimatické cíle vlády, zanechá vysoký schodek ve financích země, varovala vládní komise. Země totiž při financování svého systému sociálního zabezpečení ve velké míře spoléhá na automobilové a silniční daně, které činí 50 miliard dánských korun (178 miliard Kč) ročně, tedy 2,3 procenta hrubého domácího produktu.

Přesun k elektrickým autům od vozů poháněných fosilními palivy je centrálním bodem dánského plánu snížit do roku 2030 emise o 70 procent a stát se klimaticky neutrální nejpozději do roku 2050.



V březnu Dánská rada pro klimatické změny, nezávislý poradce dánské vlády, řekla, že aby se podařilo splnit cíl, počet elektrických aut by měl do roku 2030 stoupnout nejméně na jeden milion ze současných necelých 20 000. To ale vytvoří vážný problém pro ekonomiku, dodal šéf rady Anders Eldrup.

Dopravní sektor přispívá k emisím oxidu uhličitého v Dánsku zhruba 40 procenty. V současnosti je necelé jedno procento aut elektrických. Dánsko nyní získává zhruba polovinu své elektřiny z větrných turbín a je považováno za průkopníka v boji proti změnám klimatu, napsala agentura Reuters.