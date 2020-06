Automobilka Škoda zveřejnila loňské výsledky. Prodala méně aut, vydělala ale skoro 32 miliard

Praha Automobilka Škoda s tříměsíčním zpožděním zveřejnila své loňské výsledky. I když prodej vozů mírně klesl, tržby se dostaly na rekordní úroveň a vzrostl i čistý zisk. Po zdanění automobilka vydělala 31,7 miliardy korun. To ale rekord není, v roce 2017 to bylo o 150 milionů více.

Výroční zpráva měla být zveřejněna na konferenci 23. března, ta ale byla kvůli pandemii koronaviru zrušena. Tiskové oddělení automobilky od té doby vysvětlovalo, že se zveřejnění výsledků o něco opozdí a firma k výsledkům vydá tiskovou zprávu. Nakonec se tak nestalo a výroční zpráva se objevila na stránkách automobilky až minulý pátek. Z té je zjevné, že v ní nedošlo k žádným změnám, koronavirus je zmíněn jen jako obava na čínském trhu.



Důvod, proč firma zlepšila svá finanční čísla, navzdory poklesu prodeje, je prostý. Jde o Čínu. I když jde pro Škodu o největší trh, příjmy z něj jdou hlavně mateřskému Volkswagenu. Loni získala Škoda z Číny jen necelé dvě miliardy za licence opravňující k výrobě Škodovek a necelou miliardu dividendy za svůj jednoprocentní podíl v automobilce SAIC Volkswagen.

Tu částečně vlastní Volkswagen (49 procent) a půlku třímá čínská státní automobilka SAIC (50 procent). Propad na čínském trhu se tak na finančních výsledcích Škody projeví jen málo, i když tam loni prodej klesl o 60 tisíc vozů na výsledných 282 tisíc. Obecně z toho vychází, že z jednoho prodaného auta v Číně má Škoda zhruba 10 tisíc korun příjmů (akcie, za které Škoda dostává dividendy, si musela pořídit, a auta, na něž prodává licence, musela vyvinout), z auta prodaného jinde však jde o více než 30 tisíc korun čistého zisku. Konkrétní čísla ale ovlivní i ziskovost z prodeje náhradních dílů.

Škoda by z loňského zisku měla zaplatit daň 6,8 miliardy, část si äle odloží a odvést by měla 6,5 miliardy. A to už si odečetla dřívější investiční pobídky. Stát slevami na dani pomohl například s investicemi v závodě v Kvasinách. V poslední době jde o podporu zahájení výroby elektromobilů v Česku - tedy částku 400 milionů korun ročně.

S tím jak roste výroba v závodech Škody, zvedají se i náklady na materiál. Avšak velmi rychle rostou mzdové náklady. Lidé stáli automobilku loni 40,2 miliardy korun, tedy téměř o čtvrtinu více než v roce 2018. Zatímco předloni stál měsíc průměrné lidské síly včetně všech odvodů 77 tisíc korun, loni už šlo o 89 630 korun. Samotné nejužší vedení si loni přišlo na 964 milionů korun, za loňský rok dostanou nejvyšší činovníci nově i odměny ve formě akcií - za to si Škoda do mzdových nákladů zaúčtovala 180 milionů. Nově z výroční zprávy nevyplývá, kolik lidí v nejužším vedení je, firma toto číslo neuvádí.

Jak byl loňský rok pro Škodu úspěšný, tak letos je automobilka v mnohem horší kondici. Evropský trh s auty se kvůli koronaviru zhroutil. V závodech firmy se týdny nevyrábělo. Zopakování loňské úrovně výroby, tržeb i zisku je nereálné. Jak konkrétně výsledky Škody zatím vypadají ale není jasné. Firma letos přestala zveřejňovat měsíční dodávky zákazníkům. V Evropě (EU a EFTA) podle údajů asociace ACEA Škoda ztratila za prvních pět měsíců roku 34 procent. Výrazný propad je podle dostupných údajů i v Číně nebo Rusku.