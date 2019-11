BMW a Great Wall Motor postaví v Číně závod na elektrické vozy značky MINI

Nový závod by měl vyrábět elektrické modely značky MINI od BMW a modely automobilky Great Wall Motor. Great Wall je předním čínským výrobcem sportovně-užitkových vozů (SUV) a pick-upů. Vyrábí také model Ora, což je cenově dostupný elektrický bateriový vůz.



Nový podnik ponese název Spotlight Automotive a mohl by mít až 3000 zaměstnanců. Automobilky dostaly povolení k výstavně nové továrny tento měsíc, uvedla agentura Reuters.

