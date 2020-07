Cena ojetin v pololetí klesla o sedm procent na 212 tisíc korun

Praha Cena prodávaných ojetých aut na českém trhu se v prvním pololetí snížila o sedm procent na 212 000 korun. Mohou za to nižší zájem kupujících, dovozy starších ojetin z ciziny a méně vozů s českým původem. Cena zánovních vozů do pěti let naopak o 30 000 Kč stoupla. V pátek to uvedly společnost Cebia a skupina AAA Auto.

Ve snaze dosáhnout alespoň nějakého zisku přitom řada prodejců ještě nabízela slevy. V následujících měsících se podle firem očekává, že ceny půjdou nahoru. Pokles ve výrobě nových aut, nepříznivý kurz koruny pro dovozy aut a menší ochota lidí měnit častěji auto by se měly projevit menší nabídkou ojetých vozů, a to zejména mladých ojetin.

Dovezených ojetin je po koronaviru méně, certifikovaní prodejci však hlásí širší nabídku aut než kdy dřív „Sehnat kvalitní ojeté auto se může ukázat jako těžší úkol než v předešlém roce. Kvůli kurzu koruny se do Česka budou dovážet levnější a méně kvalitní vozy, na kterých bude možné více vydělat. Ti, kdo si plánují koupit ojeté auto v dohledných měsících, by se měli po něm poohlédnout co nejdříve,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer. Podle údajů skupiny AAA Auto se v pololetí téměř nezměnilo množství nabízených zánovních ojetin. Jejich cena ale proti loňsku vzrostla o 30 000 Kč na průměrných 439 000 korun. Trh osobních ojetých vozidel letos výrazně ovlivnila opatření spojená s koronavirem. Dovozy ojetých aut klesly v prvním pololetí meziročně o téměř 23 procent. Do Česka se tak dovezlo 69 026 ojetých vozidel, což bylo nejméně od roku 2014. O dva procentní body na 53 procent se zvýšil podíl dovezených aut starších deseti let. Auta i přes velká očekávání výrazně nezlevní, ceny ojetin naopak poletí nahoru Průměrná doba prodeje se meziročně prodloužila o 22 dní na 106 dní. Kvůli tomu stoupl podíl vozů s propadlou STK o tři procentní body na 21 procent. S dovozem starších aut a větším zastoupení zahraničních ojetin na trhu, které jsou starší než české ojetiny, se v prvním pololetí u prodávaných aut zvýšil i průměrný počet najetých kilometrů, a to o osm procent na 166 000 km. Skutečný kilometrový nájezd však bude podle Pajera vyšší, neboť u zhruba třetiny aut někdo manipuloval s počitadlem najetých kilometrů.