Češi riskují při nákupu ojetého auta, přitom údaje o najetých kilometrech jsou snadno dostupné

Auto se stočeným tachometrem bývá dražší o 20 % a více než by mělo stát v případě, že by tachometr stočený nemělo. To, jak velký má hodnota nájezdu vliv na cenu vozu, závisí především na stáří vozu a konkrétním modelu. Například při stočení o 100 000 km u pětiletých vozidel ze segmentu malých a mini může být auto dražší i o více než 30 %. Zhruba stejnou částku, o kterou kupující zaplatí za auto více kvůli stočenému tachometru, si v následujících letech vyžádá oprava a údržba daného vozidla. Celkové náklady spojené s koupí vozu se stočeným tachometrem se tak mohou vyšplhat v průměru zhruba na 50 % ceny vozu.