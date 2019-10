Češi si oblíbili velká auta. SUV už letos ovládla třetinu trhu s novými vozy, tahounem je Škoda

PRAHA Popularita vozů SUV v Česku dál roste. Zatímco automobily s nízkou karoserií se prodávají stále hůře, SUV trhají rekordy. Podíl SUV na trhu už přesáhl 33 procent a za poslední dekádu se ztrojnásobil. V září letošního roku si jich Češi zaregistrovali o 41 procent více než před rokem, proti tomu běžná auta vykázala meziroční pokles o pět procent. Příčin je hned několik.

V první řadě je to pokračující globální obliba těchto aut, daří se jim prakticky na všech kontinentech. V Česku pak velkou roli hraje i to, že se do těchto segmentů pustila ve velkém i domácí Škoda Auto. Zdárně ale sekunduje i rumunská Dacia, která své SUV Duster prodává za ceny srovnatelné s o třídu menší běžnou Škodou Fabia.

Dacia Duster

Za vším hledej Škodu

Tahounem prodejů SUV v Česku je jednoznačně Škoda. Zatímco zájem o její nízké modely, jako je Fabia či Octavia, klesá, v případě SUV roste dvouciferným tempem. Karoqů se letos prodalo o polovinu více než za stejné období loňského roku, většího Kodiaqu se prodalo o sedmnáct procent více. První vůz je na trhu dva roky, druhý už tři. Jen tato dvě auta tvoří více než pětinu trhu SUV v Česku.



„Vozy SUV jsou jedním z pilířů naší strategie. Jejich popularita dokazuje, že to byl správný krok a rostoucí poptávku zákazníků po těchto autech jsme zvládli,“ říká mluvčí Škody Vítězslav Pelc. První SUV uvedla až v roce 2009, a to model Yeti. Řada zájemců o tento typ vozů hledala u konkurence. Nyní má mladoboleslavský výrobce v nabídce hned tři SUV a jimi oslovuje tu největší masu zákazníků. Na číslech je znát, že do Kodiaqů přesedají lidé z obdobně drahých Superbů, do Karoqu z Octavií. Na trh nyní přichází i další škodovácké SUV – menší Kamiq. Ten pravděpodobně dál oživí zájem o tyto vozy, i když růst už pravděpodobně nebude tak prudký.

Škoda Karoq na premiéře ve Stockholmu

„Kategorie SUV je již třetím rokem nejžádanější třídou osobních aut. Očekáváme, že se tento výrazný růst posledních let mírně zpomalí,“ říká expert poradenské společnosti PwC Jan Hadrava s poukazem na to, že svou nabídku v SUV postupně rozšířily téměř všechny značky a Kamiq je možná poslední výraznější novinkou, která by si mohla ukrojit ještě další díl zákazníků. „Vozem Kamiq završujeme nabídku vozů SUV na evropském trhu,“ uvedl dříve šéf Škody Bernhard Maier.



SUV jsou v Česku zásadními i pro další automobilky. Již zmíněný Duster je s náskokem nejprodávanější dacií. Dominují i v případě značek jako Suzuki, Mitsubishi, Nissan nebo Mazda, z evropských pak Peugeot a Opel. Dříve populární hatchbacky či kombíky se nyní v žebříčcích popularitu krčí až s odstupem za pseudoterénními sourozenci.

Baterie do podlahy

Vozy SUV mají do budoucna nevýhodu. Zpravidla jsou proti srovnatelně velkým běžným vozům těžší a také výrazně vyšší, což zvyšuje spotřebu paliva. To je problém kvůli snaze o snižování emisí skleníkových plynů. Pro automobilky je těžší dosáhnout Bruselem nařízených hodnot. Výrobci se ale těchto vozů nevzdají: zákazníci jsou za ně ochotni platit vyšší ceny a to přináší automobilkám vyšší zisky.



To ale může vyřešit nastupující elektromobilita. Do SUV se díky vyšší podlaze snadněji „ukryjí“ baterie, které v běžných vozech zpravidla ukrajují prostor pro zavazadla. Ve vyšší ceně se také snáze rozpustí náklady na elektrifikaci. Na trhu tak rychle přibývají plně elektrická či hybridní SUV – v Česku je nabízí stále více značek a příští rok mezi ně přibude i Škoda. „Předpokládáme, že elektromobily budou do roku 2025 tvořit čtvrtinu našich prodejů,“ říká Pelc.