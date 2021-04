Koronovirus zvedá hodnotu ojetin. Klimatizace je samozřejmostí, u SUV chtějí zákazníci automat

Praha Prodej nových aut v Evropě loni klesl o čtvrtinu, spolu s tím se snížil i počet ojetin, které se objevují na trhu. Když si firmy a domácnosti nekoupí nový vůz, nezbavují se ani toho starého. Jejich nedostatek pak tlačí ceny vzhůru.

„Ceny do konce loňského roku vzrostly o deset až 15 procent. V letošním roce očekáváme vzhledem k pokračující pandemii růst cen v podobné výši,“ popisuje šéfka sítě autobazarů AAA Auto Karolína Topolová.



„Při nákupu vozů z Česka i v rámci EU vnímáme v posledních dvou měsících nárůst konkurence. Znatelně narůstá skupina subjektů, které vozy draží,“ popisuje další důvod růstu cen Kateřina Vojtěchová z bazaru Davo Car. „Razantní nárůst výkupních cen registrujeme především u kvalitních ojetých vozů, které vykupujeme od autorizovaných prodejců různých značek. Jde převážně o vozy z protiúčtů a po prvním majiteli s jasně doložitelnou historií,“ dodává. Ubývají i vozy po leasingu. Leasingové společnosti už nedraží vozy v balících, ale každý zvlášť a dosahují tím vyšších cen.

Raději autem než MHD

Projevuje se nejen pokles nabídky, ale i růst poptávky. „Od zákazníků víme, že si řada z nich pořizuje vůz z obav před cestováním hromadnou dopravou,“ vysvětluje Topolová. Mnoho lidí si kupuje svůj první vůz v poměrně vysokém věku, protože dosud se na veřejnou dopravu spoléhali. „V souvislosti s covidem a nutností lidí cestovat například do zaměstnání roste zájem také o levné ojetiny, takzvaně ‚na dojetí‘,“ dodává Filip Kučera, ředitel marketingu Auto Esa.

Poptávka po ojetých a zánovních vozech roste i kvůli zdražování nových aut. Ta mají stále složitější motory a vyšší bezpečnostní výbavu a pro řadu lidí se stávají nedostupnými. Zájem je o auta s nájezdem do 50 tisíc kilometrů a stářím do tří let. Svou roli hrají i současné problémy s dodávkami dílů do automobilek, které prodlužují dodací lhůty. Lidem se nechce na nové auto čekat i rok. Kdo chce například jednoduchý spalovací motor, je také prakticky odkázán jen na ojeté vozy.

Slabší nabídka se neprojevuje jen u mladších ojetin. „U zahraničních dodavatelů je méně vozidel zejména v segmentu do 150 tisíc korun,“ popisuje Filip Kučera z Auto ESA. Tato situace ovšem není typická jen pro Česko, ale prakticky po celou Evropu s tím, jak miliony Evropanů odložily nákup nového auta. Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se v blízké budoucnosti měla situace změnit. Nové vozy budou dál složitější a kvůli přísnějším emisním limitům i dražší a dostupných ojetin bude méně.

Bez klimatizace ani ránu

Zákazníci mají ale i při rostoucích cenách stále vyšší nároky. „U skupiny vozidel typu SUV a vozidel vyšší střední třídy stoupá zájem o automatickou převodovku. Zákazník je mnohem náročnější než před pěti lety a výbava typu klimatizace či elektrické ovládání oken je dnes naprostou samozřejmostí a i u velmi levných vozidel je tato výbava podmínkou,“ říká Kučera. V rámci ojetin se naopak špatně prodávají holá auta bez výbavy, jako byly levné Dacie nebo Renault Thalia.

Lidé stále častěji chtějí hlídání pruhů a mrtvého úhlu, nasvícení zatáček, automatická dálková světla, vyhřívaná sedadla. „Naprostým standardem se u novějších modelů vyšších tříd pomalu stává adaptivní tempomat,“ doplňuje Kučera. Poptávaná je i navigace, a to přesto, že ji má každý v telefonu. U některých modelů vyšších tříd je vůz bez ní velmi špatně prodejný, nebo musí být za výhodnou cenu.

„Ještě před pár lety platilo, že největší zájem o novinky v oblasti komfortních prvků v automobilech je doménou třicátníků a čtyřicátníků. Rok 2020 ukázal, že zájem o autonomní prvky výbavy, ale i o již vcelku běžné bezpečnostní systémy nejvíce roste u začínajících a mladých řidičů do třiceti let. Naopak nejmenší zájem o ně mají senioři,“ popisuje Topolová.

Další změnou dnešní pandemické doby je větší zájem o rodinné automobily. Lidé využívají auta více k cestám na dovolenou a k přesunu s rodinami na chaty a chalupy.