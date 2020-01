RECENZE: Dodávka od VW vstoupila do digitální éry. Trasporter konstruktéři napěchovali elektronickými pomocníky

Na český trh dorazila nejnovější verze dodávky od německé automobilky Volkswagen. Proti dosavadním zvyklostem, kdy se „téčka“ počítala od jedničky do šestky, dostal nový transporter značení s tečkou: tedy T6.1. Wolfsburští tak chtějí naznačit, že vytvořili modernizovaný a masivně digitalizovaný model.

Jeden můj kamarád, říkejme mu třeba Čeněk, sám obýval rozlehlý byt. Byl to sportovec a tak kromě kuchyně, obýváku měl i oficiální pokoj pro kajak. Takové doupě, kde parkoval loď, voskoval a zažehloval bežky či v zimě skladoval kolo. Pro jeho vrstevníky „živořící“ na podnájmech představoval „pokoj pro kajak“ nebývalý luxus. S Volkswagenem Multivan 6.1 je to podobné. Nabízí totiž nebývalý prostor, takže si skládací kajak klidně přibalíte i při přesunech mezi vánočními destinacemi, když kromě věcí na čtrnáctidenní adventně-vánoční pobyt převážíte tři sady dárků pod stromeček. A ještě by se našlo volné místo.

70 let VW Transporter Stručná historie T1 (léta produkce: 1950 – 1967)

Dodávka používala díly z VW Brouk. Vozy dostaly přezdívku Bulli a nebo v češtině ponorka.

T2 (léta produkce: 1967 – 1979)

Nová generace ztratila rozdělené čelní sklo a byla o něco větší a těžší, než předchůdce.

T3 (léta produkce: 1979 - 1990)

V roce 1979 se představila třetí generace s typickou hranatou karoserii, ve které se v roce 1980 objevil první dieselový motor.

T4 (léta produkce: 1990 - 2003)

Motor se poprvé přestěhoval dopředu a poháněl přední kola.

T5 (léta produkce: 2003 - 2015)

dostala aerodynamičtější design, sklopilo se čelní sklo a A-sloupky, což zvětšilo přístrojovou desku a zmenšilo rozměry střechy.

T6 (léta produkce: 2015 - současnost)

Evoluce předchozí generace. V roce 2019 přichází „digitalizovaná“ verze T6.1



Zvenku se německá dodávka, která se vyrábí ve čtyřech verzích (Transporter, Multivan, Caravelle a obytná California), příliš neliší od předchozího modelu. Designéři si pohráli se světly, s nárazníkem, „příď“ dostala ostřejší rysy. Ale hlavní revoluce přišla uvnitř. Dodávka dostala nové elektromechanické řízení, což prakticky umožňuje, aby jezdila autonomně. „Ano, naše auta jsou schopná jezdit sama, ale není to legislativně povoleno,“ zdůrazňuje Jakub Šebesta, ředitel divize Volkswagen Užitkové vozy společnosti Porsche Česká republika.

A šoférovi na nově vytvořeném pracovišti, kde nechybí barevná obrazovka infotaimentu, pomáhá celá armáda asistentů. Ve standardní výbavě je to mimo jiné asistent pro kompenzaci bočního větru. Šikovná je také pomoc při rozjezdu do kopce, která dobře funguje i při couvání. Zjednodušeně řečeno: tahle dodávka sama udržuje rychlost a sama si přibrzdí, když auto před ní zpomalí (adaptivní tempomat) a hlídá si jízdní pruh, pomáhá řidiči při parkování (parkovací asistent a asistent pro vyjíždění z parkovacího místa) a pro uživatele přívěsných vozíků, pro které zůstalo couvání noční můrou, nabízí pomoc i při této často delikátní operaci. Auto prostě dostalo pořádnou porci digitálních technologií.

Jak se s tím jezdí? Předcházející generace transporteru s motorem vpředu (tedy od roku 1990, kdy se začala vyrábět verze T4) měly pověst řidičsky přívětivých vozů. Nejnovější přírůstek do rodiny wolfsburských dodávek se řídí stejně dobře jako osobní vůz. K tomu nabízí zvýšený posed a tudíž i lepší výhled na silnici. Ačkoliv se to nezdá, bohatě prosklená samonosná karoserie je z hlediska výhledu příjemná i pro cestující vzadu.

Testovaný multivan měl pod kapotou naftový motor o objemu 1968 ccm, který dával 110 kW (tedy 150 koní). V čištění výfukových plynů si pomáhal močovinou stejně jako konkurence (test Toyoty ProAce můžete číst zde).

Při dodržování tuzemského dálničního maxima a zařazeným šestým převodovým stupňem se ručička otáčkoměru pohybovala lehce na hodnotou 2000. Na okresních silnicích auto ochotně zrychluje. Ačkoliv výrobce udává kombinovanou spotřebu 6,5 litrů nafty na sto kilometrů, nám palubní počítač ukazoval hodnoty mezi sedmi a osmi litry, podle typu silnice. K nižší spotřebě šoféra vede i software na palubě, který doporučuje řazení. Často zbytečně tlačí na pilu a nabádá k přeřazení na vyšší stupeň, i když se motor pohybuje těsně nad hranicí „trápení“. Pokud šofér nápovědu poslechne jen v mírném stoupání, pak následuje skutečné trápení pohonné jednotky.

Kromě zmiňovaného obřího vnitřního prostoru si designéři a technici dali záležet na zalidnění paluby zásuvkami (jedna je přímo před řidičem) a nechybí dvě USB rozhraní. Sedačky mají příjemné boční vedení. V kabině se nešetřilo ani odkládacími prostory a vtipný detail představují „odpadkové koše“ ve dveřích, které vypadají jako přerostlé termohrnky a dají se snadno vyjmout.

Na výběr jsou jen naftové motory, dobře známé TDI, ve výkonových verzích od 66 kW (90 koní) až po nejsilnější dávající 146 kW (199 koní). Ke dvěma nejsilnějším motorizacím výrobce nabízí i pohon všech kol.

Ceníkové ceny nového modelu Transporter začínají od 665 088 Kč bez DPH, za základní verzi obytného modelu California Beach si podle ceníku musí zákazník připravit 1 228 291 Kč bez DPH.

Pro divizi německé automobilky, která produkuje užitkové vozy, je rodina modelů Transporter klíčová. Tvoří totiž 40 procent jejích prodejů. Stejná situace je i v České republice, kde se ročně prodá 7 200 užitkových vozů s logem VW a tři tisíce z nich jsou transportery, multivany & spol. Sedmdesát let od začátku sériové výroby tak vstupuje transporter do plně digitální éry. Bude zajímavé sledovat, co na to řeknou zákazníci.