Elektrická Škoda Citigo zůstává jednoduchým městským vozem

Bratislava Škoda Citigo v elektrickém provedení naplno odstartovala kapitolu elektromobility u mladoboleslavské automobilky. Malý model bude nově nabízen výhradně jako elektromobil, z praktického hlediska se ale změnil jen málo. V podstatě zájemce omezuje jen dojezd, který je ovšem na poměry malých aut velmi zajímavý.

Citigo je první plně elektrickou škodovkou a v jiném provedení ho někdy od přelomu roku, kdy se dostane na trh, prostě nekoupíte. Cena zatím známá není, ale veřejným tajemstvím je, že by měla začínat výrazně pod půl milionem korun, jsme však zvědavi, jaká omezení základní provedení přinese.

V představené podobě ale vypadá Citigo jako elektromobil, který dává smysl. Malá auta totiž v poslední době vcelku výrazně zdražují a to kvůli rostoucímu tlaku na snižování emisí. A právě u nejmenších aut se to začíná projevovat tak, že ačkoli si doposud vystačily s nejjednodušší technikou, dnes už to neplatí. A tak pod kapoty městských „prcků“ míří čím dál složitější motory, nesmí chybět filtry pevných částic a další povinné prvky, které vozy nejen, že prodražují, ale také dávají sbohem právě určité nezničitelné jednoduchosti malých aut.

Škoda Citgo-e iV, jak se elektrické provedení oficiálně jmenuje, na to ale jde chytře. Vyměnila ony benzínové složitosti za baterie a elektromotor, aniž by se to jakkoli podepsalo na každodenní praktičnosti auta. Akumulátory jsou pod zadními sedadly a hodně nízko pod podlahou zavazadlového prostoru, takže ten si ponechává původní objem 250 litrů. Interiér elektrického provedení působí vlastně shodným dojmem, jako u běžného vozu, i po faceliftu tu najdeme odhalené plech v barvě karoserie a zůstávají tu třeba i zadní výklopná okénka namísto stahovacích.

Pracoviště řidiče vypadá také normálně, palubní deska ale dostala inovovaný dekor a od začátku se tu počítá s integrací smartphonu, který bude jakousi prodlouženou ovládací rukou vozu. A to nejen na jeho palubě, ale i mimo ni: skrze aplikaci půjde na dálku kontrolovat dobíjení, pouštět vytápění či klimatizace a podobně. Jednou z mála změn pro řidiče je volič převodovky, elektromobil pochopitelně nemá manuální řazení, je tu tedy klasická páka voliče automatu.

Ovládání elektrického Citiga tak bude vlastně ještě jednodušší, než u většiny dosavadních benzínových (či CNG) verzí. To se bude v praxi hodit, Citigo v elektrickém provedení jistě nastoupí do služeb různých kurýrních a rozvozových firem, které budou schopny akceptovat jeho vyšší cenu a ocení jak nižší provozní náklady z hlediska nákladů na elektřinu, tak především menší servisní náročnost.

Deklarovaný dojezd 265 kilometrů by přitom v městském provozu mohl být blízko realitě, i když v zimě to bude samozřejmě výrazně méně. Nicméně na krátké pojížďky či denní dojíždění do práce to bude bez pochyby stačit, v případě potřeby třeba u vytíženějších kurýrních aut pomůže rychlé dobíjení, kdy hodina nabíjení doplní až 80 % baterií. Na delší trasy se i stávající Citigo vydávalo asi jen sporadicky, takže kompletní přeměnu v elektromobil nebudou nejspíš zájemci oplakávat.