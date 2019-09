Elektro Frankfurt: Hyundai má futuristický koncept a ukazuje dobíjení vodíkem

Frankfurt nad Mohanem Automobilka Hyundai představila na autosalonu ve Frankfurtu koncept elektromobilu nazvaný jednoduše 45. Číslovka v názvu odkazuje na 45 let od vzniku konceptu Pony Coupé, který je pro značku ikonou. Novinka by se měla stát novodobou ikonou a my jsme ji krátce prozkoumali.

Na rozdíl od mnoha sériových elektromobilů u jiných značek se automobilka Hyundai soustředí na ukázky elektrické budoucnosti. V současné nabídce má totiž elektrifikovaných aut značka vcelku dost (Kona, různé verze Ioniq, vodíkový Nexo), přemýšlí tedy o tom, jak bude pokračovat do budoucna. Koncept 45 nejspíš není předobrazem budoucího sériového vozu, ale ukazuje, jakým směrem Hyundai uvažuje a jaký by měl být třeba designový styl budoucích elektrických modelů značky. Na první pohled je to vcelku futuristické auto s ostře řezanými tvary. Působí velmi dynamicky, tvary zprvu maskují docela mohutnou stavbu auta. Na konceptu je použita řada futuristických řešení. Delší zkoumání Hyundai 45 odhaluje podstatu budoucí elektrické platformy korejské značky. Baterie jsou kvůli snížení těžiště instalovány v podlaze. I když tak 45 působí na první pohled jako klasický hatchback, ve skutečnosti mají proporce karoserie blíže k různým crossoverům: sedadla jsou trochu výš, než je u hatchbacků běžné, totéž platí pro celou pozici za volantem. Interiér budoucnosti Auto ovšem celkově působí velmi dynamicky a je radost si koncept prohlížet ze všech možných úhlů. Ostré hrany přináší dramatické zlomy a zajímavé „výjevy“ z každého úhlu. Doplňky jako futuristická výsuvná světla nebo kamery namísto zrcátek integrované překvapivě nízko ve dveřích dojem dynamiky jen umocňují. O totéž se starají velká kola s jedinečným designem. Díky elektrické platformě je navíc interiér konceptu velmi vzdušný. Plochá podlaha znamená dobrý základ pro prostor pro posádku. Do něj se vešla pohodlná křesla, která se vpředu při nastupování natočí k cestujícímu. Palubní deska je minimalistická a tvořená hlavně velkým displejem. Ve zbývající části před spolujezdcem, kde displej není, je zabudován projektor, který promítá obraz na „polici“ před spolujezdcem. Svým minimalistickým ovládáním koncept naznačuje, že se do budoucna počítá s vysokou úrovní automatizace řízení. Auto také počítá s potřebami moderního cestujícího. Speciální kapsy ve dveřích jsou podlouhlé, aby do nich elegantně zapadl tablet nebo notebook. Co se elektrické současnosti týče, Hyundai ukazuje ve Fraknkfurtu alespoň závodní speciál Veloster e-TCR, který je určen pro šampionát elektrických cestovních vozů. Individuální přístup Thomas Schemera, šéf produktové linie Hyundai, redakci Lidovky.cz prozradil, že elektrická je u značky budoucnost i u sportovních modelů. „Sportovní vozy jsme začali zavádět před několika lety a momentálně je spalovací motor tím, co ukáže naše špičkové schopnosti. Ale zajisté se i u sportovních modelů vydáme elektrifikovanou cestou,“ potvrzuje Schemera. Závodní speciál Hyundai Veloster e-TCR na autosalonu ve Frankfurtu Závodní speciál je pak na stánku doplněn speciálním generátorem, který jej má během závodních víkendů dobíjet. Ovšem generátor nespaluje naftu, jak je dnes běžné. „To pro nás není přijatelné,“ vysvětluje Schemera. Namísto toho jde o velký palivový článek, který elektřinu vyrábí z vodíku. Takto vyrobená energie nemusí sloužit pouze pro dobíjení závodního speciálu. „Toto řešení můžeme využívat pro naše závodní aktivity, ale v budoucnu se může hodit třeba i pro domácí využití,“ vysvětluje Schemera. „Na různých trzích nabídneme podle jejich potřeba a možností různá řešení,“ naznačuje Schemera, že k elektrifikaci nebude Hyundai přistupovat všude stejným „plošným“ způsobem.