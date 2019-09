Elektro Frankfurt: Volkswagen ID.3 je auto nové éry. ‚Asi na něm nezbohatneme, ale má být ziskový‘

Frankfurt nad Mohanem U Volkswagenu oficiálně začíná doba elektrická. Na autosalonu ve Frankfurtu firma představila očekávaný elektromobil ID.3. Na jednu stranu je to běžný volkswagen jako každý jiný. Na druhou stranu revoluční vůz, které má změnit automobilku a možná celý automobilový svět.

Na první pohled nepůsobí Volkswagen ID.3 nijak zvláštně. Ano, proporce kabiny a velmi krátká kapota naznačují, že tohle nebude auto s velkým spalovacím motorem vpředu, ale co se designových linek týče, VW se rozhodně nevydal cestou jakýchkoli extravagancí a futuristických řešení.

Široký zadní sloupek, který je už po desítky let znakem Volkswagenu Golf, jako by měl u ID.3 naznačit, že je to auto stejné třídy. A grafika na sloupku vytvořená, je zase náznakem toho, že je to vůz zcela jiný. Z vnějšku se jinak VW drží vcelku konzervativního pojetí, jak je u automobilky zvykem. ID.3 tedy nepůsobí jako symbol elektromobility, přitom je jeho „běžná“ povaha jedním z důvodů, proč je to vlastně tak revoluční auto.

„Levný“ elektromobil

Hodně se u ID.3 mluví o ceně. Volkswagen detaily neprozradil, ale tvrdí, že by se u základní verze měla cena vejít pod 30 000 eur, tedy v přepočtu asi 780 000 korun. Na kompaktní vůz je to docela hodně, na druhou stranu na elektromobil se základním dojezdem asi 330 kilometrů (baterie s kapacitou 45 kWh) je to solidní částka.

A částka, která by měla pro automobilku přinášet zisk: „ID.3 je auto, na kterém bychom měli poté, co najedou továrny na plnou kapacitu, vydělávat. Ne, asi na něm nezbohatneme, ale celý projekt je navržen tak, aby byl ziskový,“ potvrzuje pro LN ekonomickou stránku věci Frank Welsch, člen představenstva VW zodpovědný za technický vývoj.

K dispozici samozřejmě budou i dražší verze, kromě příplatkové výbavy (a ta prý nebude zbytečně složitá) si budou zákazníci moci vybrat i dvě větší kapacity baterií. Varianta s 58 kWh má mít dojezd asi 420 kilometrů a verze se 77 kWh baterií ujede v cyklu WLTP asi 550 kilometrů. První edice, o kterou se mohou zákazníci přihlásit v předobjednávkách, má prostřední kapacitu baterie, elektromotor o výkonu 150 kW a stát bude méně než 40 000 eur (tedy asi milion korun).

Díky tomu, že je postaven na platformě MEB speciálně připravené pro elektromobily, toho umí ID.3 nabídnout trochu víc, než jiné elektromobily i běžné vozy v této třídě. „Poloměr otáčení je velmi malý, jako u miniauta, a ID.3 se opravdu skvěle řídí. Na jednu stranu se chová jako typický volkswagen, na stranu druhou je to zcela nový zážitek,“ popisuje své dojmy z vozu Jürgen Stacmann, pro změnu člen představenstva zodpovědný za prodej a marketing značky Volkswagen.

Oba manažeři neskrývají své nadšení z ID.3, na druhou stranu tvrdí, že i když to tak může vypadat, Volkswagen se konvenčních vozů rozhodně jen tak nevzdá. „Naším plánem je elektromobily zavádět postupně tak, abychom splnili cíl, kterým je být v roce 2050 CO2 neutrální automobilkou,“ vysvětluje Welsch.

Malé velké auto

Zatímco z venku působí ID.3 vcelku běžným dojem, výraznější změny oproti současným volkswagenům jsou vidět v interiéru. I když má vůz proporce běžného hatchbacku, uvnitř je vidět práce s elektrickou platformou. Baterie jsou v podlaze a tak je podlaha trochu výš, než je obvyklé, takže nastupování je trochu nezvyklé: ale ne nepohodlné. Nesedí se tu ale zbytečně vysoko, pocit řidiče za volantem lze přirovnat k tomu u golfu.

Interiér totiž nabízí hodně místa v podélném směru, takže si pasažéři i řidič mohli natáhnout nohy více vpřed, což přispívá k celkovému pohodlí posádky. Tolik místa před koleny na zadních sedadlech jako ID.3 nemá žádné jiné kompaktní auto. A to není z vnějšku v této třídě ID.3 kdovíjak velký, délka je pouze 4,26 metru.



Místa nad hlavou je tak akorát – vpředu je to zcela bez problémů, vzadu už mohou mít vyšší cestující trochu potíž, ale vyloženě nepohodlné to tu není. Překvapí i zavazadlový prostor - jelikož jsou baterie pod podlahou auta, nic mu neubírá z prostoru, naopak je opravdu velký a má hezky pravidelný objem. Pod dvojitou podlahou se skrývá další úložný prostor, nikoli baterie. Tak praktický žádný jiný kompaktní elektromobil není.

Celý interiér pak působí velmi příjemným dojmem. Volkswagen tu zkombinoval jednoduchý minimalistický design, se zajímavými materiály i některými designovými řešeními. S řidičem komunikuje ID.3 výhradně přes displeje: jeden je pod volantem, kde se zobrazují klasické jízdní informace, velký displej je pak klasicky ve středu.

A jednou z lahůdek volby pak budou různé head-up displeje, včetně verze s holografickým zobrazením, která bude promítat třeba navigační pokyny a jízdní data do prostoru před řidiče. V interiéru už vlastně ID.3 vykazuje náznak futurismu. Ale jen náznak, který VW udržel na uzdě.

S novým autem přichází i nové logo Volkswagenu. Nejde opět o žádnou revoluci ve vzhledu, jen se v duchu minimalistického stylu zjednodušilo, působí štíhlejším a elegantnějším dojmem. Používat by ho měla všechna nová auta VW.