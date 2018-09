Elektroauta podle automobilek ohrožují pracovní místa, výroba je totiž jednodušší

BRUSEL/PRAHA Evropský parlament chce ještě výrazněji snižovat emise z dopravy. Automobilky ale varují, že Brusel podceňuje dopady na zaměstnanost. Největším problémem ale zůstává, že elektromobily skoro nikdo nekupuje.

Už rok 2020 automobilky děsí. Auta mají být výrazně zelenější – pokud nebudou, hrozí výrobcům tučné pokuty. Nyní se v Bruselu vedou debaty, jak vše v následující dekádě ještě zpřísnit. A z autoprůmyslu přitom zaznívají hlasitá slova o nerealistických představách.

Ještě loni na podzim se počítalo se snížením emisí osobních aut po roce 2020 o 15 procent do roku 2025 a o 30 procent do roku 2030. V pondělí v noci ale europoslanci přitvrdili. V návrhu nové evropské směrnice se nyní počítá s mnohem ambicióznějšími 25, respektive 45 procenty.

Prodávaná auta se tak budou muset zásadně změnit. Zjednodušeně řečeno bude muset být průměrná spotřeba všech aut prodávaných v Evropě v roce 2030 kolem dvou litrů paliva na sto kilometrů. Pokud bude auto vyžadovat litrů šest, budou jej muset vyvážit dva zcela čisté elektromobily.

Sdružení evropských automobilových výrobců ACEA upozorňuje hlavně na dva zásadní problémy. Elektrická auta se zatím prodávají jen špatně a nic nenaznačuje, že se to nějak skokově změní. Druhým problémem je neřešený dopad na zaměstnanost.

Miliony pracovních míst

Automobilky ještě před zpřísněním unijních cílů varovaly, že Brusel podceňuje jejich dopad na zaměstnanost. Vyrobit elektromobil je totiž výrazně jednodušší, má méně dílů a potřebuje také méně dodavatelů. Navíc stále není jasné, zda se budou baterie, řídicí jednotky a samotné elektropohony vyrábět v Evropě – v současnosti se dovážejí hlavně z Asie.

Evropský parlament sice s dopady na pracovní místa počítá, studie globální poradenské společnosti FTI Intelligence ale ukazuje, že řadu rizik nejspíš skutečně podceňuje. Při snížení emisí o 40 procent – a EU navrhuje 45 procent – může být ohroženo 11 milionů pracovních míst. A to při započítání všech pozitivních vlivů – nová místa vzniknou díky masivní výstavbě dobíjecích stanic, ve výrobě řídicí elektroniky i v případě výroby hybridních vozů. Ekonomice pomůže také to, že lidé budou méně utrácet za benzin a zbude jim tak více peněz na jiné věci. To ale podle uvedené studie negativní dopady nevyváží.



Německý institut IFA odhaduje, že jen v tamním autoprůmyslu pracuje přes 600 tisíc lidí jen v oborech plně navázaných na spalovací motory, a ty už nebudou v takové míře potřeba. V Česku je situace podobná. Místa jsou ohrožena i v servisech, elektromobilům stačí výrazně menší údržba a jen třetina náhradních dílů.

Podíl elektromobilů na prodejích aut v Evropě činí necelé procento – prakticky všechny se navíc prodávají jen v těch nejbohatších zemích západní Evropy. Obdobně jdou prodeje i dobíjecích hybridů. Tedy aut, které mohou jezdit na elektřinu, například při kratších cestách do práce, ale při delší jízdě využívají i spalovací motor.

„Potřebujeme podporu“

„Spotřebitelé ještě nejsou připraveni plně přejít na elektřinu,“ tvrdí šéf ACEA Erik Jonnaert s tím, že automobilky se s cílem přejít na čistou mobilitu ztotožňují. „Tento přechod ale musí být proveden tempem, které je zvládnutelné,“ dodal.

Alespoň trochu se elektromobily prodávají tam, kde jsou podporovány dotacemi nebo naopak daněmi na vozy se spalovacími motory. Výraznou roli také hraje i bohatství jednotlivých zemí, v těch chudších se takzvaná zelená auta prakticky neprodávají.

Automobilky proto stále hlasitěji volají po vyšší podpoře. Obávají se, že elektrická auta sice uvedou na trh, ale nikdo si je pak nebude kupovat.

„Je třeba, zejména na národní úrovni, zohlednit nutné pobídky pro nákup a provoz elektromobilů, včetně například zvýhodněného parkování a provozu ve městech, dobíjecí infrastrukturu nebo přehodnocení stávajících daňových pravidel,“ říká Štěpán Řehák, mluvčí české automobilky Škoda Auto. Ta plánuje v dalších letech hned několik plně nebo částečně elektrických modelů.

V Česku různé formy podpory zatím připravují meziresortní pracovní skupiny. Konkrétní plán zatím ale neexistuje ani jako návrh.

Bez toho je těžké zákazníky k nákupu zelených aut přimět. Většina lidí navíc pořád nemá s elektromobily zkušenost, takže jim nedůvěřují.