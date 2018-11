Expanze skrze vývoj. Pneumatiky Nokian se mučí v extrémních podmínkách

Ivalo Finská společnost Nokian patří mezi pneumatikářskými giganty k těm menším. Ale v poslední době se snaží hodně růst a investuje jak do nových výrobních kapacit, tak především do vývoje pneumatik. Nokian tak v tomto roce ohlásil přípravu už druhého nového vývojového centra.

S obratem v přepočtu asi 40 miliard korun za rok (údaj za 2017) patří finský Nokian k spíše menším pneumatikářským koncernům. Jen pro představu, obrat tří největších koncernů (Bridgestone, Michelin, Goodyear) je v součtu asi čtyřicetkrát větší. Malá finská firma má ovšem v poslední době slušné ambice a expanduje na nové trhy. Před časem tak otevřela například novou továrnu v ruském Petrohradu, letos se pro změnu firma zaměřuje na expanzi svých vývojových kapacit.

Už v průběhu roku začla výstavba nového vývojového a testovacího centra Nokianu ve Španělsku. Firma tím chce posílit své doposud méně významné postavení na trhu s letními pneumatikami. Teď firma ohlašuje další expanzi vývoje: tentokrát jde o nové vývojové centrum, které firma začne příští rok budovat ve svém domácím městě Nokia. To se tentokrát zaměří na oblast pneumatik pro těžké pracovní stroje, kde je naopak Nokian tradičním a respektovaným hráčem.

Další tradiční oblastí Nokianu jsou zimní pneumatiky. Firma se dokonce chlubí, že to právě ona (tehdy ještě coby koncern Nokia), právě zimní pneumatiky vymyslela. A tak v jejich vývoji a výrobě má nejdelší tradici na světě, která trvá od roku 1934. Tehdy byla představena první zimní pneumatika Nokia Kelirengas. A dodnes zůstává firma v tomto segmentu silná. Pro aktuální zimní sezónu tak například připravila novou generaci zimních pneumatik pro vozy čím dál oblíbenější kategorie SUV, která nese označení WR SUV 4.

Bílé peklo

Jak Nokian takové pneumatiky testuje, jsme zkoušeli v testovacím centru firmy daleko za Polárním kruhem. Nachází se nedaleko města Ivalo a nese poněkud příznačný název: White hell, tedy Bílé peklo. Tady na ploše více než 700 hektarů mučí inženýři a testovací jezdci Nokianu pneumatiky někdy až do roztrhání. Značka si na svém testování hodně zakládá, vždyť polovinu svého rozpočtu na výzkum a vývoj (v roce 2017 činil R&D rozpočet 21,8 milionů eur) utratí právě za testy pneumatik v praxi.

Zimní pneumatiky se tu testují zhruba od listopadu do dubna podle toho, jak to počasí dovolí. Celý rozlehlý (a také bedlivě střežený) areál se skládá z náročných tratí, na kterých krouží testovací jezdci vlastně neustále dokola, když to jde, tak bez ohledu na noc či den. Cesty tu simulují zasněžené horské silničky a různé úrovně svahů, na „závodním“ okruhu vyznačeném v ledu se testuje ovladatelnost a výdrž pneumatik, na dlouhé ledové plání se zkouší brzdění a vyhýbací manévry a to na různých druzích povrchu. Je tu i uzavřená 700 metrů dlouhá ledová hala, která umožňuje testování za konstantních podmínek.



Velké rozdíly

My si tu na vlastní kůži zkoušíme třeba to, jak velké rozdíly jsou mezi různými druhy zimních pneumatik. Ty, které si totiž běžně zákazníci pořizují v našich končinách, se značeně liší od těch, které si kupují zákazníci v severských zemích. „Naše“ zimní pneumatika je totiž více stavěna na břečku a mokrý povrch, ta „severská“ na sníh a led. A pak jsou tu ještě pneumatiky s hřeby.

Rozdíl při brzdění z rychlosti 40 km/h je ohromující a to především na hladkém ledu: tady jasně excelují hřeby. S hrubším povrchem či sněhem se rozdíly trochu stírají, ale stále je vidět, že ona severská pneumatika je svým výkonem blíž k pneumatice s hřeby, než k oné „středoevropské“ zimní pneumatice. Jenže té severské by třeba nedělalo dobře naše rychlé dálniční tempo. To ukazuje, že každá pneumatika je určitým dílem kompromisu. A právě proto jsou testy tak důležité.

Detailní reportáž o tom, jak se za Polárním kruhem testují pneumatiky, si přečtěte v pondělí 26.11. v magazínu Index LN. Na stáncích s vydáním Lidových novin.