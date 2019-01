Havárie budoucnosti. Robot ‚zabil‘ robota, srazil ho na prázdné ulici

LAS VEGAS/PRAHA Americká společnost Tesla miliardáře Elona Muska se opět dostala do centra dění kvůli havárii autonomního automobilu. Tentokrát je však naprosto ojedinělá. Její obětí havárie se samořiditelným vozem se totiž stal humanoidní robot.

Podle britského deníku Daily Mail se spekuluje již o tom, že jde pouze o „přehnanou PR kampaň“ jelikož společnost Promobot, která robota pronajímá za 2 tisíce dolarů na den (necelých 45 tisíc korun), na svých stránkách oznámila, že robot byl „zabit“ Teslou Model S na ulici v Las Vegas.



Nehoda, při níž automobil společnosti Tesla projel kolem robota, který následně spadl a „podlehl zraněním“, jak píše Promobot, se odehrála v neděli večer na Paradise Road zatímco se zaměstnanci společnosti snažili dostat robota na výstavu veletrhu technologií CES.

Podle společnosti Promobot se kolem sedmé hodiny večer několik jejich strojů vracelo do výstavních budek. Jeden z nich však vyjel z řady a dostal se na silnici u místního parkoviště. Právě tam se robot střetl s automobilem Tesla v testovacím autonomním režimu.

Havárie převrhla robota na stranu a „hlavu“ si roztříštil o obrubník. Humanoidní robot tak nemůže být vystaven, jelikož má poškozenou motoriku rukou, ale i pohybového ústrojí. Podle mluvčích společnosti je robot v neopravitelném stavu.

„Samozřejmě jsme z toho značně rozmrzelí,“ uvedl pro média ředitel vývoje společnosti Oleg Kivokurcev. „Přivezli jsme sem robota z Filadelfie, aby se účastnil lasvegaského technologického veletrhu CES. Teď nejenže se nemůžeme zúčastnit soutěže, ale ani jej nemůžeme opravit,“ stěžoval si Kivokurcev. „Provedeme mezinárodní vyšetřování, které nám vyjasní, proč robot sjel z cesty a vjel na silnici,“ dodal.

„Na ulici nebyl nikdo. Žádní lidé, žádná auta,“ uvedl pasažér Tesly George Caldera. „Přepnul jsem vůz do samořiditelného režimu a to se začalo pohybovat. A páni! Robot na cestě! Myslel jsem, že autopilot jej objede, ale narazil přímo do něj. Je mi to líto. Ten robot vypadá hrozně roztomile.“

Podivné zprávy o „havárii budoucnosti“ tak přivedly mnohé lidi na myšlenku, že ve skutečnosti nešlo o nehodu, ale o plánovaný krok PR agentů. Tesla v době nehody byla sice v autonomním režimu, ale uvnitř auta i tak seděl řidič. Vůz zastavil až padesát metrů od nehody. O chvíli později se na místě objevili i nevadští policisté.